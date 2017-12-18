Похитители насильно обрили москвича

Возле станции метро "Динамо" на севере Москвы четверо мужчин кавказской национальности посадили 31-летнего москвича в машину Toyota Camry и стали ездить по городу, передает телеканал "360". Во время поездки они заставили его позвонить родственникам и друзьям, чтобы занять денег. После этого избили и насильно обрили. Во время короткой остановки в районе дома №114 по Ярославскому шоссе несчастному удалось сбежать. Все его личные вещи – куртка с паспортом, водительским удостоверением и телефоном – остались у злоумышленников. По факту произошедшего проводится проверка.

