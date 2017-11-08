На рынке на севере Москвы произошел пожар

Очевидцы сняли на видео крупный пожар на Дегунинском рынке на севере Москвы, передает телеканал "360". Запись была опубликована в Сети. На ролике видно, что одно из зданий полностью охвачено огнем. На месте работают экстренные службы города. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.