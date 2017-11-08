В здании Службы внешней разведки в Москве произошел пожар

На территории комплекса административных зданий на 38-м километре МКАД на юго-западе Москвы произошел пожар, передает RT. Сообщалось, что строение, где случилось ЧП, принадлежит Службе внешней разведки. Это подтвердили и в самом ведомстве. "Возгорание произошло на одном из технических объектов СВР в Ясенево", – цитирует "Газета.ru" официального представителя службы полковника Сергея Иванова. Он отметил, что пока информация является предварительной. Данные о произошедшем уточняются.