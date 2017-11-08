Бездомный наркоман из Грузии умер в отделе полиции в Москве

На улице Вавилова в Москве был задержан уроженец Грузии 1973 года рождения в состоянии сильного наркотического опьянения, передает телеканал "360". При себе у него было обнаружено еще 0,13 грамма дурманящего вещества. Выяснилось, что определенного места жительства у мужчины нет. Отправить задержанного на медицинское освидетельствование не удалось из-за того, что он был в крайне агрессивном состоянии и представлял угрозу как для окружающих, так и для самого себя. Наутро дежурный отдела полиции обнаружил, что мужчина не дышит. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. По словам правоохранителей, накануне мужчина на здоровье не жаловался. Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы.

