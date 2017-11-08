Бездомный наркоман из Грузии умер в отделе полиции в Москве

Умерла дочь Гурченко Скандальный развод Джигарханяна Конфликт Панина и Галкина Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
Первый канал вышвырнул выскочку Бузову
Изгнанная жена Джигарханяна врезала виновнику развода
Анджелина Джоли в мини ужаснула костлявыми ногами
Известный рэпер побил Бузову перед концертом
партнеры
Среда 8 ноября
Лента новостей
21:36
Региональный опыт Турчака будет востребован в Совфеде
21:05
Бузова показала свадебное платье
20:43
Украина грозит России воздушным вторжением
20:39
Садальский пожалел умершую Королеву
20:20
Безумные регионы: депутата лишили полномочий за убийство
19:56
Спасатели освободили застрявшую в заборе косулю
19:47
Под Ярославлем автобус с детьми попал в ДТП
19:36
Америке предсказали жуткую гибель
19:29
Россияне массово избавляются от iPhone X
19:00
Звезду "Дома-2" развращает похотливая мать
18:50
ЕС разбил надежды России в угоду Украине
18:49
Малинин набросился с обвинениями на вторую жену отца
18:43
Госдума приняла законопроекты о банковских спецсчетах
18:11
Как правильно использовать госсимволы
18:10
Недовольный Макрон прислал гонца к Путину
18:00
Пару известных актеров зверски избили в центре Москвы
17:47
Почему Порошенко боится войны с Россией
17:47
Завершился RIW 2017: что обсуждали на главном ИТ-событии осени
17:41
Найден простой рецепт счастливой жизни
17:37
Премия Рунета 2017: награда найдет своих героев
17:21
Госдума уравняла МРОТ с прожиточным минимумом
17:20
Как научиться управлять своим временем
17:12
Vilu Reef: Лучшее лекарство от осенней хандры
16:56
Королева умерла на руках у дочери
16:50
ВСУ предотвратили захват Киева ополченцами
16:47
Россиянин задушил маленького сына назло жене
16:33
Черное озеро в Некрасовке комплексно благоустроят
16:23
Кравец уничтожила подлого любовника-альфонса
16:19
Москвичку с ребенком выгнали из Starbucks
16:09
Назвали причину смерти Королевой
15:41
Светлана Пермякова переехала в Москву
15:35
Госдума разрешит гражданам использовать герб неофициально
15:34
Американские медиа сотряс грандиозный скандал
15:27
Стриженова разъехалась с мужем после годовщины свадьбы
15:19
Украина взорвет Крымский мост в случае войны с Россией
15:07
Умершая Королева оставила многомиллионное наследство
15:06
Ночные перекусы опасны для здоровья
14:57
Стресс провоцирует зависимость от смартфона
14:30
Голый пассажир метро устроил жаркие танцы с шестом (видео)
14:28
Лучшие шеф-повара накормят посетителей парка "Сокольники"
14:15
Госдума вводит налоговые льготы для дольщиков
14:10
Для виновницы ДТП с "пьяным" мальчиком просят 3 года тюрьмы
14:05
Больная Королева умерла в подъезде
14:03
Навка решила рожать после бегства партнера к Семенович
14:02
Полонский объявил о выдвижении в президенты
13:53
Украина передумала воевать с Россией
13:43
"Светлана" построила левый тоннель Кожуховской линии
13:43
Взбешенная Кабаева: Я порву любого за мужа!
13:31
Кто из россиян рискует заболеть раком
13:13
Как усилить сигнал Wi-Fi
13:03
Товарок сбежавшей жены Джигарханяна гонят в шею
12:58
Королева скоропостижно скончалась
12:50
Украины не будет через два года
12:47
Беременная Кейт Миддлтон появилась на публике в старом платье
12:40
Ведущую раскритиковали за слишком тесное платье
12:35
Катя Семенова шокировала своим смертельным диагнозом
12:23
Range Rover Sport. Образец британского стиля
12:18
Вдова Петренко сделала неожиданное признание
12:00
Главные опасности лотереи
11:59
Названы самые бесполезные медицинские тесты
11:58
Украинцы закатили истерику после демарша Польши
11:53
В России выбрали самого популярного зимнего волшебника
11:44
"Уже раз получили по морде": Говорухин призвал бойкотировать "Евровидение"
11:40
Сбежавшая жена Джигарханяна отмучится через сутки
11:38
Украина сделала первый шаг к войне с Россией
11:20
Маре Багдасарян выписали новый штраф
11:18
В России нашли замену AliExpress
11:08
Макрон побил асексуального Порошенко
11:00
Скрипач-виртуоз из Испании выступит с единственным концертом в Москве
10:54
Шубскую затравили за слова о Бузовой
10:53
Пугачева в вызывающем мини бросилась на лед после страстного поцелуя
10:40
Появилось видео страшного избиения рэпера Гнойного
10:39
Украина пошла на политическое самоубийство
10:28
Проклова о болезненной дележке имущества после развода
10:19
Почему будильник iPhone вызывает тревогу и агрессию
10:09
Раскрыт секрет превращения в зомби
09:59
Жена прогнала хватающегося за сердце больного Казаченко
09:31
Найден механизм стирания памяти
09:24
Пенсионерка заживо сожгла новорожденную внучку в печи
09:24
Молодую супругу Джигарханяна поймали на лжи Малахову
09:23
У столичной пенсионерки угнали Mercedes за 8 миллионов
09:10
В Москве ограничат продажу алкоголя
08:57
Открыт легкий способ борьбы с ожирением
08:51
Народ возмутился из-за нового "Евровидения"
08:43
Обнаженный актер сорвал спектакль в Москве
08:41
На трех станциях московского метро закрыли эскалаторы
08:30
Самые сексуальные фото 31-летней Кети Топурии
08:11
Почему Украина идет на отчаянные меры в отношениях с Россией
08:10
Сердюков ищет 35 миллиардов на новый проект
08:00
В России вступили в силу изменения в ПДД
22:06
Правнук назвал Сталина "вождем поневоле"
22:00
Михаил Задорнов сменил веру под страхом смерти
21:46
Звезда "Битвы экстрасенсов" рассказала о скорых родах
21:10
Открыт способ управлять сексуальным влечением
21:06
На Урале пациент умер на пороге больницы
21:00
За что Бородина ненавидит Бузову
20:57
Под Краснодаром школьный автобус попал в смертельное ДТП
20:36
Известная певица слила свое голое фото в Сеть
20:22
Зюганов пошел в президенты: его попытка №5
20:19
Подругу молодой жены Джигарханяна обвинили в связях с ОПГ
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Удравшая жена Джигарханяна упивается в Грузии
Панин о насиловании Галкиным стариков в подъезде
За что Бородина ненавидит Бузову
Больная Королева умерла в подъезде
Салтыков высказался о пьянках Осина и Пугачевой
Молодую супругу Джигарханяна поймали на лжи Малахову
Происшествия

Бездомный наркоман из Грузии умер в отделе полиции в Москве

прочитано 486 раз

На улице Вавилова в Москве был задержан уроженец Грузии 1973 года рождения в состоянии сильного наркотического опьянения, передает телеканал "360". При себе у него было обнаружено еще 0,13 грамма дурманящего вещества. Выяснилось, что определенного места жительства у мужчины нет. Отправить задержанного на медицинское освидетельствование не удалось из-за того, что он был в крайне агрессивном состоянии и представлял угрозу как для окружающих, так и для самого себя. Наутро дежурный отдела полиции обнаружил, что мужчина не дышит. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. По словам правоохранителей, накануне мужчина на здоровье не жаловался. Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы.

8 ноября 2017, 15:25

комментарии

Политика

Украина передумала воевать с Россией
Правнук назвал Сталина "вождем поневоле"
Зюганов пошел в президенты: его попытка №5
Индия сдала секреты русской субмарины американцам

Шоу-бизнес

Пару известных актеров зверски избили в центре Москвы
Королева умерла на руках у дочери
Кравец уничтожила подлого любовника-альфонса
Назвали причину смерти Королевой

Проишествия

У наивной москвички выманили 120 тысяч "на подарки"
Боевик "ИГ" готовил теракт с КамАЗом у московского метро
Против удерживающего дочь в Турции россиянина возбудили дело
Убили по-скотски: один из помощников Порошенко найден мертвым

Lifestyle

Обнаженный актер сорвал спектакль в Москве
Звезда фильма "Любовь и голуби" учится ходить
Почему надо смотреть "Аудиенцию" с Чуриковой
Вдова Бодрова рассказала о гадкой мести Любимова
Шоу-бизнес

Больная Королева умерла в подъезде

Стали известны подробности смерти женщины
Шоу-бизнес

Умершая Королева оставила многомиллионное наследство

Недвижимость, антиквариат и дорогие шубы достались ей от знаменитой матери
Шоу-бизнес

Стриженова разъехалась с мужем после годовщины свадьбы

Известная телеведущая дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Звезду "Дома-2" развращает похотливая мать

Родительница научила эротично массировать в ковшике мужское достоинство

Гороскоп

Гороскоп с 6 по 12 ноября 2017 года
Названа причина развода Хаматовой с мужем
Здоровье Градского сильно запущено
Совет на выходные

Фоторепортажи

Самые сексуальные фото 31-летней Кети Топурии
Как изменилась 50-летняя Оксана Фандера
Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой
Чем бородатая Кончита Вурст очаровала мир

Спорт

Сергей Карякин назвал российского гроссмейстера истеричкой
Провокация с запретом гимна России получила продолжение
Олимпийская чемпионка Мамун завершила карьеру в 22 года
Наследник Плющенко произвел фурор в Китае

Регионы

Для виновницы ДТП с "пьяным" мальчиком просят 3 года тюрьмы
Появилось видео страшного избиения рэпера Гнойного
Пенсионерка заживо сожгла новорожденную внучку в печи
Безумные регионы: чемпионка мира по фитнесу торговала наркотиками
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru