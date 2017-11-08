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Происшествия

В Москве украли деньги на лечение тяжелобольного актера

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В здании Дома кинематографиста на Васильевской улице в столице произошла кража. Неизвестные забрали из сейфа организации порядка 160 тысяч рублей.

Деньги были собраны на лечение тяжелобольного актера, который является членом Гильдии кинематографистов. По факту случившегося проводится расследование, передает сайт "Московский комсомолец".

Автор: Евгений Мышко8 ноября 2017, 10:02

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