В пожаре на севере Москвы погибли люди

В ночь на 6 ноября в экстренные службы Москвы поступило сообщение о возгорании бытовки на Складочной улице на севере столицы. "В ходе тушения и проведения аварийно-спасательных работ в бытовом строении были обнаружены тела шести погибших в результате пожара и один пострадавший", – цитирует "Интерфакс" начальника 22-го пожарно-спасательного отряда Москвы Сергея Балунина. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных бытовка была полностью охвачена огнем.