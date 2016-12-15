Москву-Cити затопило после открытия самого высокого катка в Европе

В первый же день работы самого высокого катка в Европе в Москве-сити случился потоп. При этом у ресторана, расположенного непосредственно под катком, проблем с жилищными коммуникациями не возникло.

"Каток находится прямо над нами, и у нас абсолютно сухо", – заявил представитель ресторана. "Сейчас руководство жилого комплекса выясняет причины затопления жильцов", – цитирует его Life.ru.





Инцидент произошел в жилом комплексе "Око", одном из небоскребов делового центра Москва-Сити. Жилец расположенной в ЖК квартире заснял видео, на котором видны последствия открытия катка.

В ожидании ⛸ Ещё мгновение -и мы разрежем красную ленточку! #bmwкаток354 #354 #354exclusiveheight Фото опубликовано 354 Exclusive Height �� (@354exclusiveheight) Дек 15 2016 в 2:16 PST

Между тем PR-директор расположенного под катком ресторана Елена Кизюк также прокомментировала произошедшее. По ее словам, открытие катка не стало причиной потопа в жилом комплексе.

Фото опубликовано 354 Exclusive Height �� (@354exclusiveheight) Дек 15 2016 в 5:29 PST

"Нет, это не из-за катка. У нас все сухо и хорошо. Произошло что-то в башне внутри, примерно на уровне 60-х этажей. Это не у нас, у нас все в порядке. И в ресторане, который находится ниже, и на катке", – цитирует Елену Кизюк агентство "Москва".

Фото опубликовано 354 Exclusive Height �� (@354exclusiveheight) Дек 13 2016 в 3:24 PST

Напомним, самый высокий каток в Европе расположен на высоте 354 метров. Он расположен на 86 этаже небоскреба "Око". Об открытии ледовой площадки ранее сообщил в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.