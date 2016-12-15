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Москву-Cити затопило после открытия самого высокого катка в Европе
"Каток находится прямо над нами, и у нас абсолютно сухо", – заявил представитель ресторана. "Сейчас руководство жилого комплекса выясняет причины затопления жильцов", – цитирует его Life.ru.
Инцидент произошел в жилом комплексе "Око", одном из небоскребов делового центра Москва-Сити. Жилец расположенной в ЖК квартире заснял видео, на котором видны последствия открытия катка.
Между тем PR-директор расположенного под катком ресторана Елена Кизюк также прокомментировала произошедшее. По ее словам, открытие катка не стало причиной потопа в жилом комплексе.
"Нет, это не из-за катка. У нас все сухо и хорошо. Произошло что-то в башне внутри, примерно на уровне 60-х этажей. Это не у нас, у нас все в порядке. И в ресторане, который находится ниже, и на катке", – цитирует Елену Кизюк агентство "Москва".
Напомним, самый высокий каток в Европе расположен на высоте 354 метров. Он расположен на 86 этаже небоскреба "Око". Об открытии ледовой площадки ранее сообщил в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
15 декабря на крыше "Москва-Сити" будет открыт самый высокий каток в Европе.Он будет находиться на высоте 354 м,на уровне 86 этажа #москаток— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 декабря 2016 г.
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