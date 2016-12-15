В Подмосковье снегоуборочная машина переломала ребенку ноги

У мальчика, которого 15 декабря во время игры засосало в ручную снегоуборочную машину в подмосковных Мытищах, сломаны ноги. Агрегатом управлял рабочий, очищая от снега площадку.

О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях. По их словам, на детской площадке на Новомытищинском проспекте снегоуборочная машина засосала одному из играющих там детей ноги.

ПО ТЕМЕ Двухлетнего ребенка "зажевал" эскалатор

По словам одного из свидетелей, что мальчик попал в машину, когда пытался спасти от нее других детей. Малышей он успел оттолкнуть, но сам не увернулся. Очевидец сказал, что пострадавший мальчик был в шоке и кричал.

Его мама находилась также в шоковом состоянии, передает РЕН ТВ. Вскоре на место происшествия прибежал и отец ребенка. Также свидетель инцидента отметил, что спасатели прибыли очень быстро.

На месте мальчику было сделано искусственное дыхание. Чтобы извлечь его из снегоуборочной машины, сотрудникам МЧС пришлось распиливать агрегат. Малыш с переломом обеих ног был госпитализирован.

Сейчас ребенок находится в реанимации, но его жизни ничто не угрожает. "Мальчик пяти лет, у ребенка состояние тяжелое, но стабильное. Он лежит в Мытищинской городской клинической больнице, там есть детское хирургическое отделение, и было решено никуда его не переводить. Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь... Предполагалось худшее, но, вроде как, все обошлось... Сейчас он в реанимации", – цитирует сотрудника пресс-службы министерства здравоохранения Московской области агентство городских новостей "Москва".

Каким образом ребенка могло засосать в снегоуборочную технику, сейчас выясняют следователи регионального Следственного комитета (СК) по Московской области. По факту получения травм ребенком на детской площадке организована доследственная проверка.

