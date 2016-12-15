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В Подмосковье снегоуборочная машина переломала ребенку ноги
О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях. По их словам, на детской площадке на Новомытищинском проспекте снегоуборочная машина засосала одному из играющих там детей ноги.
По словам одного из свидетелей, что мальчик попал в машину, когда пытался спасти от нее других детей. Малышей он успел оттолкнуть, но сам не увернулся. Очевидец сказал, что пострадавший мальчик был в шоке и кричал.
Его мама находилась также в шоковом состоянии, передает РЕН ТВ. Вскоре на место происшествия прибежал и отец ребенка. Также свидетель инцидента отметил, что спасатели прибыли очень быстро.
На месте мальчику было сделано искусственное дыхание. Чтобы извлечь его из снегоуборочной машины, сотрудникам МЧС пришлось распиливать агрегат. Малыш с переломом обеих ног был госпитализирован.
Сейчас ребенок находится в реанимации, но его жизни ничто не угрожает. "Мальчик пяти лет, у ребенка состояние тяжелое, но стабильное. Он лежит в Мытищинской городской клинической больнице, там есть детское хирургическое отделение, и было решено никуда его не переводить. Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь... Предполагалось худшее, но, вроде как, все обошлось... Сейчас он в реанимации", – цитирует сотрудника пресс-службы министерства здравоохранения Московской области агентство городских новостей "Москва".
Каким образом ребенка могло засосать в снегоуборочную технику, сейчас выясняют следователи
регионального Следственного комитета (СК) по Московской области. По факту получения травм
ребенком на детской площадке организована доследственная проверка.
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