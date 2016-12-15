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Выяснились новые подробности трагедии на станции московского метро "Алтуфьево"
Под Москвой ребенка засосало в снегоуборочную машину
Видео спасения ребенка было опубликовано в Сети. Пострадавший был госпитализирован, сообщает телеканал "360". Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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