Совет на выходные, 26-27 августа 2017 года

В эти выходные мы можем столкнуться с ситуациями, в которых у нас не будет достаточно опыта, чтобы сходу их разрулить. Причем случиться это может весьма неожиданно.

"Совершенно не обязательно, что сам вопрос будет полностью новым для нас. Но даже в самой обычной ситуации, в самой привычной для нас деятельности, может всплыть нечто такое, с чем мы еще не сталкивались. Это не означает, что перед нами окажется какая-то исключительно сложная и тем более не решаемая задача. Просто придется признать, что опыта для решения вопроса в дежурном порядке у нас маловато, соотвественно, задачка требует более углубленного изучения", – рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Возможно, будет иметь смысл обратиться за советом или помощью к кому-то. В некоторых случаях хорошей идеей будет посмотреть какие-то обучающие видео или вебинары на волнующую тему. или поднять какую-то соответствующую литературу.

Еще один важный момент – это то, что нельзя будет действовать на автомате. Все должно происходить "в ручном режиме", чтобы вы могли четко реагировать на любые изменения и действовать по ситуации. Хорошая новость заключается в том, что тенденции закрывать глаза на недостаток знаний и опыта у большинства из нас не будет. Соотвественно, шансы успешно разрулить ситуацию весьма высоки.

Особое внимание стоит обратить на вопросы здоровья, бытовую сферу, а также все, что требует некой систематизации. Кроме того, несмотря на выходные, неожиданно могут всплыть какие-то вопросы, касающиеся работы.

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