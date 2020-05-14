В Великобритании появился намеренно заражающий людей "коронавирусный убийца"

Одна из работниц железнодорожного вокзала в Лондоне скончалась от коронавируса COVID-19 после того, как ее намеренно заразил неизвестный злоумышленник. При этом руководство заставляло ее работать без маски.
Инцидент произошел утром 22 марта. Некий мужчина приблизился к женщине и ее коллеге, когда те работали в кассовом зале. Он кашлянул и плюнул на сотрудниц, а затем прокричал, что заражен коронавирусом. Позже у обеих женщин выявили инфекцию. У одной из них болезнь протекала в тяжелой форме, и ей не удалось справиться с недугом.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?