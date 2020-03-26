В России зафиксировано более 180 случаев коронавируса за сутки

Из зарегистрированных случаев заражения опасной инфекцией в Москве выявлено 136. Всего на 26 марта в нашей стране отмечено 840 случаев COVID-19 в 56 регионах, передает РИА Новости.
Примечательно, что Россия стала одним из самых деятельных и эффективных борцов с пандемией коронавируса на международном уровне. Наша страна направила в Италию 16 самолетов со специалистами, техникой и оборудованием.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что ситуация с коронавирусом в России находится под контролем. Она отметила, что регионы должны определить здания, где будут расположены койки для зараженных COVID-19, и докупить все необходимое.
Как писали "Дни.ру", 25 марта президент России Владимир Путин сообщил о срочных мерах в связи с распространением эпидемии коронавируса. В частности, глава государства объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы.
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