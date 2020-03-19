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Здоровье

Россиян могут "запереть" дома из-за коронавируса

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Киселев
За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-2019 в России увеличилось более чем на 30 человек. В связи с этим власти страны обсуждают усиление мер по борьбе с инфекцией. 
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В правительстве России обсуждают, в частности, – возможность перенять опыт стран, где были зафиксированы крупные вспышки эпидемии: Китая, Италии, Франции и Испании. Он подразумевает отмену всех массовых мероприятий, перевод граждан на удаленную работу и дезинфекцию общественных мест.

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Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на близкий к правительству источник, власти также рассматривают возможность изолировать на дому всех, у кого появились симптомы респираторной инфекции. Кроме того, заболевшим придется вызывать врача на дом. При этом режим работы граждан будет пересмотрен.

Собеседник журналистов отметил, что многим такие шаги могут показаться излишними, однако именно их эпидемиологи считают одними из лучших для борьбы с пандемией коронавируса. 

Напомним, что согласно последним данным, число зараженных коронавирусом людей во всем миру превысило 219 тысяч человек. Почти 9 тысяч из них погибли, выздоровели более 84 тысяч человек.


Автор: 19 марта 2020, 08:28

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