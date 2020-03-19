Увезли после обморока: зараженный коронавирусом об ужасах болезни

Среди инфицированных оказался 39-летний британец. Помимо того, что он болен сахарным диабетом первого типа, теперь ему приходится бороться и со страшным вирусом.
По словам мужчины, все началось с появления мигрени и сильной боли в легких. Вскоре ему стало трудно дышать. Но в больницу он решил обратиться только после того, как неожиданно потерял сознание.
Сначала медики диагностировали у него грипп. "Они сказали, чтобы я снова обращался, если мне станет хуже, и мне пришлось это сделать. Сегодня очень больно просто дышать. Когда иду в туалет, ощущение, будто бегу марафон", – поделился британец.
Прошло пару дней, но его состояние не улучшилось. Поэтому мужчина снова отправился больницу. После очередной сдачи анализов, у него обнаружили коронавирус SARS-CoV-2.
Сейчас британец находится на домашнем карантине вместе с членами своей семьи. Он тщательно следит за уровнем кислорода в крови. Если показатель упадет, то мужчине срочно потребуется госпитализация, кислородная терапия и, скорее всего, интубация.
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