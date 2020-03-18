Судороги и смерть: раскрыта жуткая участь больных коронавирусом

По данным журналистов, на днях от коронавируса скончалась 33-летняя жительница Черновицкой области. Смерть наступила в результате двусторонней пневмонии, вызванной COVID-19.
Родственники женщины рассказали, что первые симптомы появились у нее в начале марта – поднялась температура. Врачи назначили антибиотики, но больной стало хуже.
Рентгеновский снимок показал двустороннюю пневмонию, однако в отделении пульмонологии врачи не госпитализировали заболевшую, а отправили домой, сообщает портал "Буковина 24". Ночью ей стало хуже, вызвали скорую помощь.
Женщину направили в больницу с подозрением на коронавирус. В инфекционном отделении у нее начались судороги, зараженная потеряла сознание и спустя пару часов умерла. У нее остались двое детей, отмечает "Царьград".
Ранее японский врач-инфекционист предупредил, что вспышка коронавируса COVID-19 может происходить каждый год. Больше всех подвержены заболеванию люди старше 60 лет, отметил он.
Коронавирусом COVID-19 по всему миру заражены более 190 тысяч человек, около восьми тысяч скончались, 80 – выздоровели. Россия закрыла границы до 1 мая, то же сделал Евросоюз, ставший эпицентром пандемии.
Из-за распространения коронавируса переносятся крупные деловые и спортивные мероприятия. Накануне было объявлено, что чемпионат Европы по футболу 2020 отложен до лета следующего года.
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