Разоблачена опасная ложь о коронавирусе

Специалист рассказал, как все обстоит на самом деле. В частности, по словам Викулова, сухой кашель без насморка – это не эксклюзивный симптом короновируса. Кроме того, вирус не гибнет при температуре 26-27 градусов.
Эксперт заверил, что к окружающей среде коронавирус неустойчив. Через 48 часов он может погибнуть, сообщает "Царьград". Неверным, по мнению специалиста, является и совет пить горячую воду – на выздоровление это не повлияет.
Мифом является и то, что вирус не передается на расстояние дальше трех метров. Что касается медицинских масок, то они дают некоторую защиту, но не являются панацеей. По словам эксперта, одноразовая медицинская маска действует только два часа, потом ее нужно менять.
Как писали "Дни.ру", ранее стало известно о шести новых случаях инфицирования коронавирусом в России. На 12 марта число больных опасным недугом в стране достигло 34 человек.
В мире зарегистрировано более 120 тысяч заболевших в ходе эпидемии коронавируса. Жертвами недуга стали 4620 человек. Полностью выздоровели более 67 тысяч.
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