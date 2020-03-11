В мире объявлена пандемия коронавируса

На брифинге в Женеве гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели количество случаев заражения инфекцией и смертей от нее в разных странах мира увеличится.
На 11 марта общее количество заражений коронавирусом COVID-19 составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, сообщает РИА Новости. Пандемией называют необычайно сильную эпидемию, которая иногда охватывает многие страны мира, отмечает "Царьград".
Ранее стало известно, что компания "Аэрофлот" отменила рейсы по нескольким европейским направлениям. Речь идет о городах в Италии, Франции, Германии и Испании. Такие экстренные меры будут поддерживаться до конца апреля 2020 года из-за сообщений о распространении эпидемии коронавируса.
Как писали "Дни.ру", из-за эпидемии коронавируса эксперты прогнозируют разорение трети российских туроператоров уже летом этого года. Из-за угрозы заражения страшной инфекцией россияне массово отказываются от поездок за границу. По словам аналитиков, в большинстве случаев граждане возвращают путевки в Италию.
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