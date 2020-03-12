Выявлены новые случаи заражения коронавирусом в России

Четверо заразившихся находятся в Москве, один – в Краснодарском крае, еще один пациент – в Калининграде. Информация поступила из оперативного штаба по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией.
Известно, что эти граждане в последние две недели посещали неблагополучные по новому вирусу страны, передает ТАСС. Три человека, которые имели контакты с выявленными больными коронавирусом в Москве, находятся на домашнем карантине.
Два родственника пациентов получают помощь в больнице в Коммунарке. Один человек направлен в обсервационный центр.
Напомним, 11 марта поступили неутешительные данные об эпидемии коронавируса в России. Ранее в нашей стране опасную инфекцию подхватили еще восемь человек. Шесть случаев было зафиксировано в Москве. Еще два больных находятся в Московской области.
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