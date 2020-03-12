Бесплодие? Мужчин перепугали данными о новой опасности коронавируса

Появились тревожные новости о коронавирусе. В Китае обнародовали документ, в котором всех мужчин, переболевших COVID-19, призвали пройти проверку.

Сообщение появилось 12 марта на сайте правительства провинции Хубэй Ухани. Представителям сильного пола посоветовали сделать анализ на бесплодие.

Пугающее объявление молниеносно стало распространяться по китайским соцсетям. Через несколько часов после появления его убрали с сайта, передает телеграм-канал Baza.

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