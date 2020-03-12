Бесплодие? Мужчин перепугали данными о новой опасности коронавируса

Сообщение появилось 12 марта на сайте правительства провинции Хубэй Ухани. Представителям сильного пола посоветовали сделать анализ на бесплодие.
Пугающее объявление молниеносно стало распространяться по китайским соцсетям. Через несколько часов после появления его убрали с сайта, передает телеграм-канал Baza.
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