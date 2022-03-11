Рестораны "Макдоналдс" могут открыться через полтора месяца

"Решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией, по оценкам экспертов, может занять где-то полтора месяца, 45 дней", – сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"Макдоналдс" объявил о приостановке работы в России с 14 марта. Это связано с операционными, техническими и логистическими сложностями.
В компании сообщили, что рассматривают возможность переоборудования ресторанов в центры волонтерской поддержки.
Сеть ресторанов готова поощрять гостей, которые будут участвовать в волонтерских программах. Им предоставят баллы лояльности, которые можно будет потратить на приобретение продуктов "Макдоналдс" после открытия.
В российских ресторанах "Макдоналдс" работает более 62 тысяч человек. На время приостановки деятельности они останутся в компании и продолжат получать зарплату с сохранением всех льгот и гарантий.