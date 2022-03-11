Рестораны "Макдоналдс" могут открыться через полтора месяца

Состояние Жириновского Побег внука и сына Ротару с Украины Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Оставившего Пугачеву ни с чем Галкина погнали поганой метлой из России
Вот и все: Немощная 72-летняя Пугачева сбагрила детей чужой женщине
Сбежал в США, получил американское гражданство и решил стать президентом: как живет Александр Гордон
Сбежавший из России с семьей Эммануил Виторган взвыл о помощи
партнеры
Пятница
11 марта
Лента новостей
14:55
В России ожидается обвал цен на жилье
14:54
"Критический момент": Тяжелое психическое заболевание застало ослабевшую Самбурскую врасплох
14:42
Состояние улучшилось: Что в первую очередь сделал вышедший из комы Жириновский
14:31
"Я в шоке": Бородина взвыла из-за грязного предательства
14:30
"Это вы с сыном?": Волочкову развезло от секса с 25-летним жеребцом
14:13
Мариуполец рассказал об обстрелах националистами: Прикрываются мирными жителями
13:54
Сбежавшую из страны "в отпуск" Пугачеву вывели на чистую воду: Какой отдых в такое время?
13:54
В Кремле допустили блокировку Instagram в России
13:32
Страшная смерть: Мощная пасть вынырнувшего из-под воды чудища сожрала несчастное существо
13:32
Развелась с сыном чиновника и содержит внука: Куда исчезла актриса Марина Дюжева
13:22
В России возник дефицит бумаги для книг
13:17
15% за неделю: спрос на жилье в России резко упал
13:10
"Вредит здоровью": разведенная 60-летняя Сябитова о новых мужиках с сайтов знакомств
13:06
Раздавленный смертью Агутин не может прийти в себя: Как жить
13:06
"Родишь второго ребенка": Всплыла информация о беременности Бони
12:32
Не позавидуешь: Охлобыстин сообщил о горькой доле оставивших Россию звезд
12:28
Серьезное ДТП: в семье Михалкова произошло несчастье
12:19
Глава европейской дипломатии назвал ошибкой обещание Украине членства в НАТО
12:04
Заговорившая о раке Дакота оказалась в больнице: Отрыв тромба и кровоизлияние
11:51
Снаружи и внутри: как выглядит двухэтажный коттедж звезды "Кухни" Горбань в элитном поселке
11:45
"Устала надевать маску": Вымотанная Чехова пожаловалась на проблемы
11:44
"Петля": вскрылись старые проблемы между Ивлеевой и Элджеем
11:44
В 14 лет крутила роман с узбеком, в 19 родила от непутевого, увела женатого: бурная личная жизнь Ароновой
11:19
"Я сделаю все": Внезапно ушедший солист "Отпетых мошенников" получил посмертное обещание
11:14
Бросившая дочь Савичева взвыла из-за обвинений: Просто идиотизм!
11:04
Песенка спета: Рискующий потерять детей Лазарев может остаться без гроша
10:49
Брызжущая ядом звезда "Великолепного века" размазала Ханде Эрчел
10:31
"Мне жалко денег": 48-летняя Голубкина оправдалась за неухоженный вид
10:25
Мать прокормит: 21-летняя дочь Распутиной отказалась выходить на работу
10:01
Сексапильная Ратаковски разделась догола в день рождения сына
09:39
Шестикилограммовый новорожденный ребенок убил обрюхаченную вне брака Фриске
09:37
"Один звонок Зеленскому все решил": Кравец об откупившей сына и внука от тюрьмы Ротару
09:35
Бузова столкнулась с серьезными проблемами: Все не очень успешно
09:24
На Западе разрешили травить россиян: Главное о спецоперации на Украине к 11 марта
09:00
"Бурного секса и достойных мужчин": Бросившая дочь и мужа Артемова развлеклась с толпой
08:46
Еще одной звездой меньше: Слепаков вслед за другими покинул Россию
06:14
День святого Порфирия: что нельзя делать 11 марта
04:26
К чему снится свеча
02:39
Иван Васильевич меняет профессию
00:08
"Держу у себя в рабстве": муж Королевой сделал шокирующее заявление
21:51
Бузова плюнула на закрытие MacDonald’s в России: Я гордая!
21:42
Умер солист группы "Отпетые мошенники"
21:28
В Челябинской области мужчина пытался украсть металлический гараж
20:40
В Удмуртии мужчина забил знакомого до смерти в ходе ссоры
20:28
Жители Африки готовы присоединиться к российской спецоперации на Украине
19:45
Журналистка Шафран разоблачила дискриминацию россиян в Европе
19:37
В Москве участник драки получил удар ножом в переходе метро
19:02
Боня в плавках со стразами сверкнула плоским животом и налитой грудью
18:27
60-летний Бутман готовится к свадьбе с молодой журналисткой
18:21
У Илона Маска родилась дочь
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"У вас хватает совести?" Улетевший в Европу Эммануил Виторган теперь рвется в Россию
"Траур": Черная как смоль Стриженова вышла на связь
Горячо: согрешившая во время беременности сестра Фриске взяла в рот прямо в машине
Жуткий взрыв в Пензе унес жизни трех человек: Семеро еще в больнице
Лохматая и сморщенная: Смывшая косметику Джей Ло утратила красоту
Похоронила внука и сына, запила, осталась прикованной к постели: что стало с красавицей Кустинской
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
Рестораны "Макдоналдс" могут открыться через полтора месяца

Рестораны "Макдоналдс" могут открыться через полтора месяца

Рестораны сети быстрого питания "Макдоналдс" в России могут вновь открыться до мая. Ранее компания заявила о приостановке работы в нашей стране с 14 марта.
прочитано 85 раз

"Решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией, по оценкам экспертов, может занять где-то полтора месяца, 45 дней", – сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

ПО ТЕМЕ

Названы причины паузы в работе "Макдоналдс" в России

"Макдоналдс" объявил о приостановке работы в России с 14 марта. Это связано с операционными, техническими и логистическими сложностями.

В компании сообщили, что рассматривают возможность переоборудования ресторанов в центры волонтерской поддержки.

Сеть ресторанов готова поощрять гостей, которые будут участвовать в волонтерских программах. Им предоставят баллы лояльности, которые можно будет потратить на приобретение продуктов "Макдоналдс" после открытия.

В российских ресторанах "Макдоналдс" работает более 62 тысяч человек. На время приостановки деятельности они останутся в компании и продолжат получать зарплату с сохранением всех льгот и гарантий.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2022, 14:18 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Критический момент": Тяжелое психическое заболевание застало ослабевшую Самбурскую врасплох

Артистке непросто

Шоу-бизнес

Сбежавшую из страны "в отпуск" Пугачеву вывели на чистую воду: Какой отдых в такое время?

Новые подробности
Шоу-бизнес

Песенка спета: Рискующий потерять детей Лазарев может остаться без гроша

Его карьера на грани
Шоу-бизнес

"Один звонок Зеленскому все решил": Кравец об откупившей сына и внука от тюрьмы Ротару

Плата за свободу

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года
Гороскоп на март 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года

Здоровье

Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье установила годовой рекорд
Пандемия отступает: заболеваемость ковидом в России за сутки упала на 9%
В России за сутки коронавирусом заразились более 86 тысяч человек
В Подмосковье отменят QR-коды

Спорт

Что будет с российским спортом в случае изоляции: Мнение Фетисова
У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь

Регионы

В Челябинской области мужчина пытался украсть металлический гараж
В Удмуртии мужчина забил знакомого до смерти в ходе ссоры
В Кемерово мужчину убили за неудачный розыгрыш
В Ростове-на-Дону под окнами общежития нашли труп студента
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+