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Экономика
Международные эксперты оценили инвестпроекты Москвы в сфере образования

Международные эксперты оценили инвестпроекты Москвы в сфере образования

Российская столица стала лауреатом престижной международной премии fDi Strategy Awards в категории "Образовательные технологии". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
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Специалисты изучили 34 площадки и агентства, которые заняли высокие позиции в рейтингах. Эксперты сделали акцент на услуги агентств по сопровождению инвесторов после оказания им мер поддержки, внедрении ESG-факторов.

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Столица создает выгодные условия для строительства образовательных объектов, предоставляет удобные площадки для инвестиционного бизнеса, реализует проекты по повышению квалификации специалистов.

"Мы рады, что международные эксперты высоко оценили работу Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы по формированию благоприятных условий для привлечения средств в разработку образовательных продуктов и услуг", – сказал Ефимов.

Москва остается самым привлекательным российским городом для инвестиций, отметил заммэра. Он уточнил, что на столицу приходится 18,6% общероссийского объема инвестиций в основной капитал.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров напомнил, что в 2021 году город заключил первое концессионное соглашение в образовательной сфере – в центре "Сколково" появится уникальная школа на 825 учеников. Срок соглашения – 25 лет.

"Инвестор спроектирует, построит и оснастит школу оборудованием, а также будет осуществлять техническое обслуживание в течение всего срока концессии", – отметил Прохоров.

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что за первые девять месяцев 2021 года инвестиции в основной капитал в Москве составили свыше 2,5 триллиона рублей. На долю столицы сегодня приходится 18,6 процента общероссийского объема инвестиций в основной капитал, уточнил заммэра.

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Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Автор: 15 декабря 2021, 11:22 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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