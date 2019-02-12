ФАС намерена привлечь "дочку" Samsung за координацию цен

ФАС возбудила дело о нарушении закона "О защите конкуренции" в отношении российской "дочки" Samsung. Об этом сообщает портал newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Первые подозрения у сотрудников ведомства закрались еще в ходе внеплановой проверки в 2018 году, пишет "Царьград". В частности, антимонопольщики заметили признаки искусственного установления и поддержания стоимости линейки гаджетов.
Как напоминает портал nashgorod.ru, ФАС уже неоднократно возбуждала подобные дела против крупнейших компаний. Так, в координации цен на российском рынке были уличены такие гиганты как Apple и LG.
В пресс-службе Samsung прокомментировали информацию о расследовании. "Мы работаем с представителями ФАС по данному вопросу. От дальнейших комментариев пока воздержимся", – отметил представитель компании.
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