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Медведев пообещал тяжелый 2018 год

Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с депутатами Госдумы. Политик поблагодарил парламентариев за работу. 

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Бывший президент отметил важность работы законотворцев. "В преддверии Нового года не могу не сказать несколько слов, имея в виду ту большую работу, которую вы вели и которую вы только что завершили. Я вас с этим сердечно поздравляю", – приводит слова Медведева РИА Новости.  Политик подвел итоги очередного года работы Думы. По словам Дмитрия Анатольевича, за 2017 год депутаты рассмотрели и приняли 566 законов.

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"Как минимум половина из этих законопроектов – это законопроекты, которые являются совместным результатом нашего с вами творчества – правительства и Государственной Думы. Это действительно законопроекты, которые посвящены самым актуальным вопросам жизни страны, которых ждали люди, которые решают важнейшие задачи", – подчеркнул премьер-министр.

Публикация от Краснопресненская, 2 (@photogovernment)

Он отметил, что грядущий год обещает быть тяжелым: "Год, как принято говорить, нас ожидает не самый легкий, но наступающий год тоже ознаменуется новыми хорошими результатами, новыми победами в нашей общей работе", – приводит слова Медведева сайт Газета.Ru.

Глава кабинета министров оценил работу парламентариев над бюджетом страны на последующие три года: ""Мы все до сих пор помним периоды, когда страна жила или вообще с отсутствующим бюджетом, или с маленьким, слабеньким. Все-таки сейчас у нас бюджет полноценный, он рассчитан на три года. Самое главное, в этом бюджете отражены все социальные обязательства".

Кроме того, Медведев особенно отметил работу депутатов, связанную с принятием законопроектов, направленных на поддержку малообеспеченных семей. "Хочу вас поблагодарить за то, что мы в последнее время быстро прошли ряд важнейших решений, включая решения о поддержке малообеспеченных семей, семей с детьми – инициативу президента", – сказал премьер. 

Автор: Михаил Войцеховский22 декабря 2017, 18:20
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