Народный артист скончался на 79-м году жизни

Народный артист РСФСР Валентин Воронин скончался в Екатеринбурге на 79-м году жизни, сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского академического театра драмы. Причина смерти актера не уточняется. Прощание пройдет 16 августа на сцене театра.
"У Богом данного ему дара не было границ: успех "настигал" его в мелодраме, комедии, фарсе, водевиле. В душе предпочитая классику, он покорял публику и спектаклями по пьесам, написанным сегодня. Он был замечательным артистом", – цитирует официальное сообщение РИА ФАН.
Валентин Воронин работал в Свердловском театре с 1967 года. Принимал участие в таких постановках, как "Варшавская мелодия" и "Дети Солнца". Снялся в фильмах "Журавлиная песнь" и "Валькины паруса". В 1982 году получил звание народного артиста РСФСР, передает Life.
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