Шутка о покемонах в "Симпсонах" разгневала верующих

Новая серия анимационного сериала "Симпсоны", в которой главный герой ловит покемонов в церкви, возмутила представителей Русской Православной Церкви (РПЦ). Православные священнослужители выступили за ужесточение возрастного ценза американского мультфильма.

Представители РПЦ крайне возмущены богохульством героев сериала и считают, что фильм пропагандирует среди детей и подростков ложные моральные ценности. Так, иеромонах, клирик Иваново-Вознесенской епархии Макарий считает, что этот мультфильм – "антиэстетика", а его популярность строится на уродстве главных героев.

По мнению священника, детей стоит оградить от просмотра "Симпсонов", увеличив их возрастной ценз, передает ТАСС. Макарий считает, что в противном случае сериал может послужить дурным примером, и несовершеннолетние зрители тоже начнут ловить покемонов в церкви.

Также иеромонах подчеркнул, что в Pokemon Go играют в неподходящих местах по всему миру, поэтому нельзя утверждать, что авторы мультфильма ориентировались лишь на случай российского видеоблогера Руслана Соколовского.

"Я не удивлен, что создатели новой серии "Симпсонов" обратились к собственной истории, и они не ориентировались на Россию в этом вопросе, так как такие явления происходят в разных странах", – отметил священнослужитель.



Напомним, ранее в Сети был опубликован новый эпизод американского мультсериала "Симпсоны". По сюжету ленты, отец семейства увлекается игровым приложением и начинает ловить фантастических зверушек прямо во время службы в храме.

Священнослужитель просит его не делать этого, а торговец комиксами саркастически отвечает: "Слушай, эта игра есть или, по крайней мере, была, в отличие от твоего Иисуса". Многие интернет-пользователи решили, что авторы новой серии взяли за основу случай российского видеоблогера Руслана Соколовского, на которого было заведено уголовное дело из-за ловли покемонов в церкви.