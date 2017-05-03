В "Симпсонах" высмеяли ловлю покемонов в храме
По-видимому, создатели "Симпсонов" взяли за основу историю российского видеоблогера Руслана Соколовского, на которого было заведено уголовное дело за оскорбление чувств верующих ловлей покемонов в церкви, пишет URA.RU. Герои сериала также увлекаются игрой под названием Peekimon Get.
Отец семейства Гомер ловит забавных зверушек прямо во время службы в храме. Священник просит его перестать богохульничать, а торговец комиксами саркастически отвечает: "Слушай, эта игра есть, или по крайней мере была, в отличие от твоего Иисуса".
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