В "Симпсонах" высмеяли ловлю покемонов в храме

В новой серии легендарного анимационного сериала "Симпсоны" посмеялись над казусами, к которым приводит увлечение игровым приложением Pokemon Go. По сюжету герои мультфильма ловят фантастических персонажей прямо во время службы в церкви.

По-видимому, создатели "Симпсонов" взяли за основу историю российского видеоблогера Руслана Соколовского, на которого было заведено уголовное дело за оскорбление чувств верующих ловлей покемонов в церкви, пишет URA.RU. Герои сериала также увлекаются игрой под названием Peekimon Get.

Отец семейства Гомер ловит забавных зверушек прямо во время службы в храме. Священник просит его перестать богохульничать, а торговец комиксами саркастически отвечает: "Слушай, эта игра есть, или по крайней мере была, в отличие от твоего Иисуса".