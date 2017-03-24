Соратника Ляшко выгнали из Рады за ловлю покемонов

Заседание Верховной рады Украины было прервано из-за очередного скандала. Сорвал мероприятие депутат-радикал из партии Олега Ляшко, который решил заняться ловлей покемонов.

Строгий выговор от вице-спикера Рады Ирины Геращенко получил Андрей Лозовой. "Вы покемонов ловите тут, или что вы делаете? Покемонов ловите в кулуарах, а не в Верховной раде, пожалуйста, не тут", – отчитала она коллегу.

По предварительным данным, Лозовой выдал себя необычны поведением: он вертелся с телефоном в разные стороны, направляя камеру на своих коллег. Видео инцидента было опубликовано на YouTube.