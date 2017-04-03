Актер из "Маски-шоу" умер от рака

В Одессе умер юморист, участник телевизионной программы "Маски-шоу", телеведущий Сергей Олех. Ему был 51 год.

"Сегодня ушел Сережа Олех. И я опять плачу о своем. Как? Как я буду жить без Сережи? Без его хохм, без его поддержки безусловной всегда и во всем..." – написала на своей странице в Facebook приятельница юмориста Ирина Медушевская.

Артист скончался в реанимационном отделении одной из больниц Одессы. По предварительным данным, смерть наступила из-за осложнения онкологического заболевания. Прощание с артистом состоится 4 апреля, передает РИА ФАН.

Сергей Олех снялся в фильмах "Команда", "Не в деньгах счастье", "Лавка "Рубинчик и...", а также в сериалах "Ликвидация", "Анка с Молдаванки" и "Собачья гостиница". Также известен по участию в проектах "Джентльмен-шоу", "Маски-шоу", "Голые и смешные".