Мальта: маленькая страна для большого туризма

Это крошечное островное государство в самом сердце Средиземного моря является одним из самых востребованных центров мирового туризма. На сегодняшний день Республика Мальта состоит из трех небольших заселенных людьми островов. Мальта – самый крупный из них, средний по величине Гозо и совсем крохотный Комино, на которым проживает не более двух десятков человек. Также к Мальтийскому архипелагу относятся несколько необитаемых островков. Согласно легенде, на один из них – остров Святого Павла – в 70 году нашей эры после сильного шторма и кораблекрушения был выброшен апостол Павел.

Ежегодно эта маленькая страна принимает у себя около 1,5 миллионов человек, посещающих ее с самыми разными целями. Секрет ее популярности среди туристов прост: несмотря на свои размеры, Мальта предлагает своим гостям разнообразные виды туризма и отдых.

Курортно-развлекательный и познавательный туризм

На островах много обустроенных пляжей, а в городах большое количество ночных клубов со свободным входом, ресторанов и кафе с кухней на любой вкус.

Мальта – колыбель древней истории и культуры. Первые поселенцы появились на островах более 6000 лет назад; от них остались различные каменные сооружения – одни из древнейших на планете. Впоследствии Мальта стала частью Финикии, жители которой основали здесь один из красивейших старинных городов – Мдину, на долгие столетия ставшей главным городом Мальтийского архипелага.





Со временем Мальта была захвачена римлянами, затем византийцами, а позже мусульманами, оставившими свой след в необычном и сложном для нас мальтийском языке – смеси арабского языка с итальянским. В средние века Мальта находилась в составе Испанской Империи. В 16 веке она была передана рыцарям ордена Святого Иоанна Иерусалимского, известного всему миру под названием Мальтийского ордена. Они же основали современную столицу Валетта. Через два столетия остров был завоеван Наполеоном, а затем вошел в состав Британской Империи. Только в 1964 году страна, наконец, обрела независимость. Такая сложная и многогранная история не могла не отразиться в исторических памятниках и культурных традициях Мальты, в чем могут убедиться гости архипелага, отправившись на интереснейшие культурно-познавательные экскурсии.







Оздоровительный туризм



На Мальте чрезвычайно благодатный климат. Здесь не бывает настоящих зим, а жара в летние месяцы не так ощутима благодаря постоянному свежему морскому бризу, продувающему остров со всех сторон. Практически все отели на Мальте круглый год предоставляют оздоровительные и spa-процедуры.

Образовательный туризм

Вторым после мальтийского государственным языком является английский – наследие, оставшееся от времени британского владычества. Мальтийцы умело воспользовались открывшейся возможности и повсеместно организовали множество курсов английского языка для иностранцев, которых привлекает не только благоприятный климат, море и солнце, но и доступные цены на образование.





Экотуризм



Этот сравнительно молодой вид туризма активно развивается на Мальте с 2002 года, который был объявлен международным годом экотуризма. В тот год Мальтийский университет получил грант на сохранение морской экосистемы архипелага. Впоследствии к этой работе подключилось министерство туризма, которое стало вкладывать деньги в развитие специальных экологических программ.





На сегодняшний день множество отелей и экскурсионных бюро имеют сертификат эко-безопасности. Экологический туризм Мальты представлен следующими направлениями: эко-дайвинг, аренда парусников и прокат велосипедов, участие в жизни различных ферм и домашних хозяйств, наблюдение за флорой и фауной региона.



Как добраться

В Валетту (с пересадкой) летают практически все европейские авиакомпании – Air France, Finnair, Lufthansa, Iberia, Swiss, Alitalia, Austrian Airlines, Aeroflot, Turkish Airlines и другие. Время в пути с учетом стыковки – от 6,5 часов. Стоимость авиабилета туда-обратно – от 20 тысяч рублей. Для посещения Мальты необходимо оформить шенгенскую визу.