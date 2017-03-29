Мальта: маленькая страна для большого туризма

Еда Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Мода и красота

Самое читаемое

Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
За что Людмила Максакова ненавидела зятя
Максакова оконфузилась на отпевании мужа
Диана Шурыгина угодила в новый скандал
партнеры
Пятница 31 марта
Лента новостей
11:05
Экс-работник о постановках на "Битве экстрасенсов"
11:02
Названа причина нападения на замдиректора "Укрспирта"
10:55
Европа сдалась "Северному потоку"
10:38
Где любят заниматься сексом женщины
10:32
Бродяге с собакой пожертвовали 700 тысяч рублей
10:23
Москву снова завалит снегом
10:20
Максакову назвали циничной пластмассовой куклой
09:55
Мухи отложили личинки на теле британки
09:38
В Москве опрокинулась фура с водкой
09:16
У основания Китайгородской стены нашли тайную комнату
09:07
Меланье Трамп посоветовали сбежать от мужа
09:07
Что россиянам нужно для счастья
08:42
Красивые девушки в одних купальниках вышли на снег
08:36
Запуганного Флинна уговорили настучать на Трампа и Россию
08:33
Максакову предупредили об угрозе на Украине
08:02
На юге Москвы мужчина открыл стрельбу по прохожим
22:18
Власти Петербурга обещают еще семь лет зловония
22:01
Трем российским вузам запретили принимать студентов
21:57
"Ботоксная бандитка" сбежала из клиники
21:44
Неоправданный риск домашних родов
21:41
Плющенко объяснил провал Ковтуна на ЧМ-2017
21:26
У Багдасарян появилась "конкурентка" на Aston Martin (видео)
21:10
Сконфуженный Саакашвили похвастался "движухой, как у Порошенко"
21:09
Епифанцев рассказал о связи с 14-летней девочкой
20:24
Милонов усыновил месячного мальчика
20:22
Епифанцев спрятался после скандала
19:58
Женщина узнала о смерти дочери из Facebook
19:51
Заявление Путина привело в восторг американцев
19:41
Ковтун опять подвел Россию на чемпионате мира
19:14
Порошенко поручил прекратить огонь в Донбассе
19:05
Девочка обокрала мебельный магазин в Туле
18:48
"Лужники" станут одним из лучших стадионов мира
18:44
Когда закроют "Битву экстрасенсов"
18:18
18-летняя модель на коленях просила мужа-миллионера о прощении
18:17
Правда и мифы о продуктах
18:09
На юго-западе Москвы из горящего дома эвакуировали 9 человек
17:47
Миронов и Машков перешли дорогу Бабенко
17:35
Актер Носик ушел к подруге жены
17:34
По ДНК можно определить способности к чтению
17:20
"Прямая линия" с Владимиром Путиным перенесена
17:19
Как стать известным артистом
17:06
На выходных в Москве потеплеет до плюс 12
17:02
На Максакову вешают долги убитого Вороненкова
17:02
Порноактеры назвали самые удобные машины для секса
16:51
Башаров и Кадони напали на Пореченкова
16:51
На западе Москвы таксист сбил пешехода и скрылся
16:49
Джоли покупает особняк за $25 миллионов
16:36
Дмитрия Маликова изуродовали до неузнаваемости
16:27
Путин впервые высказался о митингах в России
16:26
Российские ученые создали прибор для лечения рака
16:24
Путин попросил журналистов читать по губам
16:11
Пилот Boeing умер во время полета
16:02
Какие лекарства взять с собой в отпуск
15:48
Гордон вывела на чистую воду олигарха-дебошира
15:35
Заворотнюк подмочила репутацию
15:35
Путин подшутил над президентом Исландии
15:32
Пореченков рассказал о вранье на "Битве экстрасенсов"
15:32
У Трампа обнаружили тяжелое заболевание
15:27
Вооруженные шилом грабители подожгли москвича
15:08
Как перфекционизм отравляет жизнь
15:00
ПФР создал мобильное приложение для стариков
15:00
Изменивший внешность Нагиев произвел фурор
14:59
Школьники заступились за "развратную" учительницу
14:47
ЕС обвинил Россию в крахе европейской демократии
14:44
Лукашенко срочно едет мириться к "брату" Путину
14:43
В Нижнем Тагиле таксист случайно похитил ребенка
14:37
Кличко превратил Киев в посмешище перед "Евровидением"
14:30
Малышева сообщила о связи с Леоновым
14:17
Захарова сразила наповал глубоким декольте
14:16
Проспавший министр получил нагоняй от Медведева
14:02
Бузова раскорячилась перед Плющенко
13:59
Секс-символ "Дома-2" бросает любовницу
13:54
США подготовились к похоронам Клинтон
13:54
Космонавт Алексей Леонов: У меня теперь две жены
13:46
Трамп унизил ждущего встречи Порошенко
13:40
Овечкин подшутил над журналистами (видео)
13:33
Как "Дом-2" помогает спасти семью от распада
13:28
Подробности смертельной аварии у аэропорта Домодедово
13:26
Захарова об угрозах российским дипломатам в США
13:20
Раздетый мужчина сплясал на полицейской машине в Москве
13:04
Литвинова готова на радикальный шаг из-за пластики
12:45
Испанский посол оправдался за грубость в адрес Путина
12:43
НАТО набирает для учений "русских" статистов
12:31
Зрители сбежали с концерта Гулькиной
12:27
Оператор оставил беспомощную мышку в ледяном плену (видео)
12:13
Савченко в мини и на шпильках восхитила женственностью
12:05
Юлия Самойлова получила предупреждение
12:02
Леонид Якубович попал в хоспис
11:52
Умер лауреат Нобелевской премии Алексей Абрикосов
11:45
В Москве при взрыве погибли три человека
11:44
Юлия Снигирь заработала психологическую травму в США
11:44
Саакашвили сел на хвост Порошенко за границей
11:39
В Воркуте полицейские хитростью выгнали песца из города
11:34
Модель от радости показала грудь в прямом эфире
11:33
Певица скончалась перед участием в шоу "Голос"
11:18
Список пострадавших в ДТП с пожарной машиной у Домодедово
11:07
В Приморье рабочие сбросили глыбу льда на голову школьнику
10:57
Почему Киев так жесток с Самойловой
10:52
Рэпер Тимати уходит в футбол
10:47
Польша и США вбивают клин между Россией и Германией
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Максакова предъявила России требования
Мария Максакова сделала объявление после смерти мужа
На Максакову вешают долги убитого Вороненкова
Украину лишат "Евровидения" из-за Самойловой
Обнажившая свои прелести Высоцкая произвела фурор на премии
Подольская получила по зубам от Преснякова на вечеринке
Lifestyle

Мальта: маленькая страна для большого туризма

Фото: GLOBAL LOOK press
Это крошечное островное государство в самом сердце Средиземного моря является одним из самых востребованных центров мирового туризма. На сегодняшний день Республика Мальта состоит из трех небольших заселенных людьми островов. Мальта – самый крупный из них, средний по величине Гозо и совсем крохотный Комино, на которым проживает не более двух десятков человек. Также к Мальтийскому архипелагу относятся несколько необитаемых островков. Согласно легенде, на один из них – остров Святого Павла – в 70 году нашей эры после сильного шторма и кораблекрушения был выброшен апостол Павел.
прочитано 2030 раз

Ежегодно эта маленькая страна принимает у себя около 1,5 миллионов человек, посещающих ее с самыми разными целями. Секрет ее популярности среди туристов прост: несмотря на свои размеры, Мальта предлагает своим гостям разнообразные виды туризма и отдых.

Курортно-развлекательный и познавательный туризм

На островах много обустроенных пляжей, а в городах большое количество ночных клубов со свободным входом, ресторанов и кафе с кухней на любой вкус.

Мальта – колыбель древней истории и культуры. Первые поселенцы появились на островах более 6000 лет назад; от них остались различные каменные сооружения – одни из древнейших на планете. Впоследствии Мальта стала частью Финикии, жители которой основали здесь один из красивейших старинных городов – Мдину, на долгие столетия ставшей главным городом Мальтийского архипелага.

Фото: Sascha Steinbach/Getty Images

Со временем Мальта была захвачена римлянами, затем византийцами, а позже мусульманами, оставившими свой след в необычном и сложном для нас мальтийском языке – смеси арабского языка с итальянским. В средние века Мальта находилась в составе Испанской Империи. В 16 веке она была передана рыцарям ордена Святого Иоанна Иерусалимского, известного всему миру под названием Мальтийского ордена. Они же основали современную столицу Валетта. Через два столетия остров был завоеван Наполеоном, а затем вошел в состав Британской Империи. Только в 1964 году страна, наконец, обрела независимость. Такая сложная и многогранная история не могла не отразиться в исторических памятниках и культурных традициях Мальты, в чем могут убедиться гости архипелага, отправившись на интереснейшие культурно-познавательные экскурсии.

Фото: Sascha Steinbach/Getty Images

Оздоровительный туризм

На Мальте чрезвычайно благодатный климат. Здесь не бывает настоящих зим, а жара в летние месяцы не так ощутима благодаря постоянному свежему морскому бризу, продувающему остров со всех сторон. Практически все отели на Мальте круглый год предоставляют оздоровительные и spa-процедуры.

Образовательный туризм

Вторым после мальтийского государственным языком является английский – наследие, оставшееся от времени британского владычества. Мальтийцы умело воспользовались открывшейся возможности и повсеместно организовали множество курсов английского языка для иностранцев, которых привлекает не только благоприятный климат, море и солнце, но и доступные цены на образование.

Фото: Joe Raedle/Getty Images

Экотуризм

Этот сравнительно молодой вид туризма активно развивается на Мальте с 2002 года, который был объявлен международным годом экотуризма. В тот год Мальтийский университет получил грант на сохранение морской экосистемы архипелага. Впоследствии к этой работе подключилось министерство туризма, которое стало вкладывать деньги в развитие специальных экологических программ.

Фото: Sascha Steinbach/Getty Images

На сегодняшний день множество отелей и экскурсионных бюро имеют сертификат эко-безопасности. Экологический туризм Мальты представлен следующими направлениями: эко-дайвинг, аренда парусников и прокат велосипедов, участие в жизни различных ферм и домашних хозяйств, наблюдение за флорой и фауной региона.

Как добраться

В Валетту (с пересадкой) летают практически все европейские авиакомпании – Air France, Finnair, Lufthansa, Iberia, Swiss, Alitalia, Austrian Airlines, Aeroflot, Turkish Airlines и другие. Время в пути с учетом стыковки – от 6,5 часов. Стоимость авиабилета туда-обратно – от 20 тысяч рублей. Для посещения Мальты необходимо оформить шенгенскую визу. 

Автор: Василий Ручкин29 марта 2017, 12:09

комментарии

Политика

Сконфуженный Саакашвили похвастался "движухой, как у Порошенко"
Заявление Путина привело в восторг американцев
У Трампа обнаружили тяжелое заболевание
ЕС обвинил Россию в крахе европейской демократии

Шоу-бизнес

Экс-работник о постановках на "Битве экстрасенсов"
Максакову назвали циничной пластмассовой куклой
Садальский о кредитах Заворотнюк: Какое позорище
Илья Резник: Мне плюнули в лицо перед днем рождения

Проишествия

Москвич задушил дедушку-ветерана ВОВ из-за квартиры
Собака загрызла хозяина во время съемок фильма
Экипаж ДПС сбил девушку на пешеходном переходе (видео)
Причиной убийства главы отдела МВД стал загадочный портфель

Lifestyle

Главные события Москвы с 31 марта по 6 апреля
Крылатые фразы из фильма "Белое солнце пустыни"
Страшный трейлер "Оно" Стивена Кинга (видео)
Джоли рушит семью звезды "50 оттенков серого"
Здоровье

Неоправданный риск домашних родов

Об успешных домашних родах рассказывают чаще те, кому повезло
Шоу-бизнес

Климова и Месхи показали смешные фото дочки

Актеры стали гостями шоу "Вечерний Ургант"
Шоу-бизнес

Подольская получила по зубам от Преснякова на вечеринке

Семейный конфуз обнародовала фигуристка Татьяна Навка
Шоу-бизнес

Бузова раскорячилась перед Плющенко

Ведущая скандально известного телешоу "Дом-2" не удержалась на ногах

Гороскоп

Кто стоит за Чубайсом
Правильное питание по знакам Зодиака
Светличной угрожает серьезный недуг
Лиза Боярская уйдет в политику

Фоторепортажи

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном
Путин в красной шапке взялся за ледоруб
Юрий Грымов заставил актеров обнажиться
Главной красавицей России стала маленькая девочка

Спорт

Плющенко объяснил провал Ковтуна на ЧМ-2017
Овечкин подшутил над журналистами (видео)
Рэпер Тимати уходит в футбол
Тарасова совершила подвиг после несчастного случая

Регионы

Девочка обокрала мебельный магазин в Туле
Подробности смертельной аварии у аэропорта Домодедово
Оператор оставил беспомощную мышку в ледяном плену (видео)
В Ельцин Центре мальчика заставили помыть рот мылом
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru