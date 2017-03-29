Мальта: маленькая страна для большого туризма
Ежегодно эта маленькая страна принимает у себя около 1,5 миллионов человек, посещающих ее с самыми разными целями. Секрет ее популярности среди туристов прост: несмотря на свои размеры, Мальта предлагает своим гостям разнообразные виды туризма и отдых.
Курортно-развлекательный и познавательный туризм
На островах много обустроенных пляжей, а в городах большое количество ночных клубов со свободным входом, ресторанов и кафе с кухней на любой вкус.
Мальта – колыбель древней истории и культуры. Первые поселенцы появились на островах более 6000 лет назад; от них остались различные каменные сооружения – одни из древнейших на планете. Впоследствии Мальта стала частью Финикии, жители которой основали здесь один из красивейших старинных городов – Мдину, на долгие столетия ставшей главным городом Мальтийского архипелага.
Со временем Мальта была захвачена римлянами,
затем византийцами, а позже мусульманами, оставившими свой след в необычном и
сложном для нас мальтийском языке – смеси арабского языка с итальянским. В
средние века Мальта находилась в составе Испанской Империи. В 16 веке она была передана рыцарям ордена Святого Иоанна Иерусалимского, известного всему
миру под названием Мальтийского ордена. Они же основали современную столицу
Валетта. Через два столетия остров был завоеван Наполеоном, а затем вошел в
состав Британской Империи. Только в 1964 году страна, наконец, обрела
независимость. Такая сложная и многогранная история не могла не отразиться в
исторических памятниках и культурных традициях Мальты, в чем могут убедиться
гости архипелага, отправившись на интереснейшие культурно-познавательные
экскурсии.
Оздоровительный туризм
На Мальте чрезвычайно благодатный климат. Здесь не бывает настоящих зим, а жара в летние месяцы не так ощутима благодаря постоянному свежему морскому бризу, продувающему остров со всех сторон. Практически все отели на Мальте круглый год предоставляют оздоровительные и spa-процедуры.
Образовательный туризм
Вторым после мальтийского государственным языком является английский – наследие, оставшееся от времени британского владычества. Мальтийцы умело воспользовались открывшейся возможности и повсеместно организовали множество курсов английского языка для иностранцев, которых привлекает не только благоприятный климат, море и солнце, но и доступные цены на образование.
Экотуризм
Этот сравнительно молодой вид туризма активно развивается на Мальте с 2002 года, который был объявлен международным годом экотуризма. В тот год Мальтийский университет получил грант на сохранение морской экосистемы архипелага. Впоследствии к этой работе подключилось министерство туризма, которое стало вкладывать деньги в развитие специальных экологических программ.
На сегодняшний день множество отелей и
экскурсионных бюро имеют сертификат эко-безопасности. Экологический туризм
Мальты представлен следующими направлениями: эко-дайвинг, аренда парусников и
прокат велосипедов, участие в жизни различных ферм и домашних хозяйств,
наблюдение за флорой и фауной региона.
Как добраться
В Валетту (с пересадкой) летают практически все европейские авиакомпании – Air France, Finnair, Lufthansa, Iberia, Swiss, Alitalia, Austrian Airlines, Aeroflot, Turkish Airlines и другие. Время в пути с учетом стыковки – от 6,5 часов. Стоимость авиабилета туда-обратно – от 20 тысяч рублей. Для посещения Мальты необходимо оформить шенгенскую визу.
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