Главные события Москвы с 24 по 30 марта
24 марта, пятница
На сцену Yotaspace выйдет Горан Брегович, написавший музыку для фильмов Эмира Кустурицы "Время цыган", "Аризонская мечта" и "Андерграунд". Также его песни исполняли такие знаменитые артисты, как Игги Поп и Сезария Эвора. Творческий путь длиною в сорок лет венчает проект Wedding and Funerals Orchestra имени Бреговича. Артист активно колесит по миру, часто посещая и Россию, где у него есть много верных поклонников.
В Центральном Манеже пройдет II Московский культурный форум. Это профессиональная площадка для общения и встреч бизнесменов, профессионалов в области культуры и обычных жителей столицы, в рамках которой руководители столичных учреждений (театров, парков, музеев, библиотек и пр.) расскажут о реализованных проектах и предстоящих планах. Программа мероприятия будет разделена на деловую и развлекательно-образовательную части. В рамках деловой программы участников форума ждут панельные дискуссии, лекции и круглые столы, где обсудят широкий круг вопросов: от финансирования культуры до подходов по проведению фестивалей. Для гостей же тоже приготовлено много интересного. Работу форума 26 марта завершит "Ночь театров", где выступит множество творческих коллективов.
В арт-кафе "Дуровъ" состоится испанский концерт "Tablao Flamenco". Зрителей ждет живое искусство танца, вокала и гитары в лучших традициях классического фламенко. Звездой вечера станет Джонатан Санчес Фернандес – хореограф и танцор, который является одним из трех солистов знаменитой труппы Рафаэлы Карраско. Он и другие сильнейшие артисты подарят москвичам истинное наслаждение.
25 марта, суббота
В Клубе Игоря Бутмана на Таганке в амплуа джазмена перед публикой предстанет Андрей Макаревич. Этим стилям в свободное от "Машины времени" время (каламбур!) артист занимается вот уже пятнадцать лет в различных вариациях. На этот раз на сцену выйдет новый проект YO 5: Евгений Борец – рояль, Сергей Хутас – контрабас, Давид Ткебучава – барабан, Тимур Некрасов – духовые инструменты, ну и, разумеется, сам Макаревич. В репертуаре коллектива песни "Машины Времени" и сольных проектов ее лидера. Премьера концертной программы состоялось осенью 2015 года и с успехом была представлена в целом ряде стран.
На Малой сцене Театра на Таганке состоится премьера спектакля "Красная шапочка" по пьесе французского драматурга и режиссера Жоэля Помра. Создатели обещают сказку для взрослых. В центре повествования близкие друг другу Мать и Дочь. И вот о их-то взаимоотношениях, то смешных, то драматичных и пойдет рассказ. А вот в роли Волка выступит такое чувство, как страх. Материнский страх отпускать взрослеющих детей и детский – ужас навсегда потерять родителей.
В Музее серебряного века (Дом Брюсова) выступит Дмитрий Илларионов – один из самых титулованных гитаристов в мире, обладатель первых премий самых престижных мировых конкурсов гитары. Он импровизатор, композитор, аранжировщик, дирижер, педагог, организатор крупнейших российский гитарных фестивалей, член жюри ведущих гитарных международных конкурсов и даже киноактер. Концерт пройдет при свечах в небольшом и уютном зале. Такая уникальная атмосфера, несомненно, создаст гостям радужное настроение.
26 марта, воскресенье
Театр Наталии Сац покажет спектакль "Шерлок Холмс". Знаменитому произведению Артура Конан Дойла "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" уже более сотни лет, но культовые герои все так же популярны. Гениальный сыщик смог раскрыть множество запутанных историй, и вот одна из них оживет на театральной сцене в танце и музыке. А рассказ будет звучать в исполнении народного артиста России Георгия Тараторкина. Зрители узнают о событиях, связанных с очень загадочным преступлением, а также в полной мере познают силу дедуктивного метода.
Также в этот день в преддверии Международного дня театра Детский музыкальный театр Наталии Сац покажет свой новый спектакль – оперу Михаила Броннера "Гадкий утенок". Зрителей ждет знакомая и любимая с детства сказка, упакованная в мелодичную и яркую музыку, которую написал один из главных сегодня российских композиторов Михаил Броннер. Режиссером выступил сам худрук Георгий Исаакян, которому принадлежат многие хиты в репертуаре театра.
В Государственном Кремлевском Дворце пройдет концерт Риккардо Фольи "Любимые песни Италии" в сопровождении симфонического оркестра "CONCORD ORCHESTRA". Артист презентует свою новую сольную программу, где яркие итальянские песни будут звучать под аккомпанемент классических инструментов. Фольи – многократный победитель известного песенного фестиваля в Сан-Ремо. Широкая известность пришла к нему после исполнения композиции "Storie di tutti i giorni", написанную Маурицио Фабрицио. Артист восхищающает поклонниц своим шармом, невероятной манерой исполнения и неповторимым голосом.
27 марта, понедельник
В Московском международном доме музыки стартует престижный международный джазовый фестиваль Игоря Бутмана "Триумф джаза". В этом году Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана представит сразу две премьеры: MONK'estra совместно с номинантом на премию "Грэмми" этого года, пианистом и голливудским композитором Джоном Бизли и вокальную программу со звездой мирового джаза южнокорейского происхождения, певицей Юн Сон На, которая исполнит произведения на корейском, французском, английском и португальском языках. В числе участников также числятся пятикратный обладатель премии "Грэмми" Крисчен МакБрайд со своим новым составом New Jawn, легендарный саксофонист Крис Поттер и его квартет, вокалистка Алина Ростоцкая и Трио Олега Бутмана с именитым трубачом Майком Родригезом. Концерты будут проходить не только в Доме музыки, но и в Клубе Бутмана на Таганке до 31 марта.
28 марта, вторник
На сцене Театрального центра на Страстном Валерий Сюткин представит спектакль-откровение "Восторг". Артист впервые выступит в роли автора пьесы и актера в музыкальном моноспектакле. Гастроли по всему миру, участие в музыкальных фестивалях, множество знакомств с яркими и интересными личностями подарили Сюткину опыт и впечатления, которыми он решил поделиться со зрителем. Истории будут веселые и грустные, легкие и глубокие, серьезные, но непременно глубокие по своему содержанию и философии.
29 марта, среда
В Крокус Сити Холле выступит группа "Мумий Тролль". Концерт приурочен к двадцатилетию альбома "Морская". Пластинка стала бестселлером, принесла славу коллективу и оказала большое влияние на дальнейшее развитие российской музыки. Чего только стоит хит "Владивосток 2000", который заполонил собой радио– и телеэфир. Организаторы говорят, что на этих концертах можно будет увидеть "Морскую" такой, какой ее не только слышит и играет, но и видит сам "Мумий Тролль". Выступления запланированы на 29 и 30 марта.
В клубе "16 Тонн" презентует свой новый сингл Марина Макенза - фанк-рок певица, автор и исполнитель собственных песен, участница пятого сезона шоу Голос. За трехлетнюю историю группы Makenza коллектив получил гран-при конкурса "Рок-иммунитет", попал в финал Lenovo Vibe Fest, дал более 50 концертов в городах России и за рубежом, а также выпустил дебютный альбом. Сильный и чувственный вокал в сочетании со заряженными смыслом песнями были высоко оценены многими профессионалами и критиками.
30 марта, четверг
В Emporio cafe состоится открытие 4 сезона Emporio Music Fest, созданного лидером и основателем группы A’Studio Байгали Серкебаевым. Это фестиваль-конкурс актуальной мультиформатной музыки, чья главная задача – открыть новые имена. Emporio Music Fest в прошлые годы стал трамплином для многих талантливых музыкантов. В этом году в жюри будут заседать известные музыканты и продюсеры: Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Кети Топурия, Александр Панайотов, Александр Ревва, Сосо Павлиашвили, Александр Маршал, Игорь Саруханов и другие. После открытия конкурсные дни пройдут 13 и 27 апреля, 11 и 25 мая, а финал состоится 8 июня.
На сцене Малого зала Центрального Дома Актера покажут новую постановку тель-авивского театра "Маленький" под названием "Невостребованный прах". Популярные артисты из Израиля приедут в Москву только на один вечер. Выбор площадки неслучаен – по замыслу режиссера спектакль играется в абсолютно нетеатральном помещении, воссоздающем неформатную и неформальную атмосферу "квартирника". Случай сводит двух мужчин в крематории, при получении урны с прахом их возлюбленной. До этого момента они лишь подозревали о существовании друг друга. Фабула их остроумных, почти платоновских диалогов заключается в канонизации и последующем развенчании образа умершей девушки.
В Концертном зале РАМ имени Гнесиных композитор Миша Мищенко впервые исполнит свои произведения в сопровождении симфонического оркестра. Его партнерами станут музыканты Симфонического оркестра под управлением Арсена Бадерхана и Камерного хора Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова.
В кино выходит фантастический фильм "Призрак в доспехах", созданный по культовой одноименной манге Масамунэ Сиро. В главной роли Скарлетт Йоханссон, также в картине отметился сам Такеши Китано. Главная героиня – спецназовец Мотоко Кусанаги. Она киборг, который возглавляет элитную оперативную группу, борющуюся с самыми опасными преступниками и экстремистами. Но на сей раз ей противостоит уж очень могущественный противник.
Похоже, коварные планы украинских властей оказались под угрозой
Оперная дива считает жестокие слова родительницы "запредельными"
Сегодня, 27 марта, певица отмечает юбилей
Валерий Величко ушел из жизни после продолжительной болезни