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Lifestyle

Главные события Москвы с 24 по 30 марта

Фото: GLOBAL LOOK press
Москвичей ждет неделя экспериментов и перевоплощений. Андрей Макаревич сыграет джаз, виртуозный гитарист Дмитрий Илларионов даст концерт при свечах, а Валерий Сюткин станет актером моноспектакля. Dni.Ru рассказывают о самых интересных событиях ближайших семи дней.
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24 марта, пятница

На сцену Yotaspace выйдет Горан Брегович, написавший музыку для фильмов Эмира Кустурицы "Время цыган", "Аризонская мечта" и "Андерграунд". Также его песни исполняли такие знаменитые артисты, как Игги Поп и Сезария Эвора. Творческий путь длиною в сорок лет венчает проект Wedding and Funerals Orchestra имени Бреговича. Артист активно колесит по миру, часто посещая и Россию, где у него есть много верных поклонников.

Горан Брегович. Фото: Daniele Venturelli/Getty Image

В Центральном Манеже пройдет II Московский культурный форум. Это профессиональная площадка для общения и встреч бизнесменов, профессионалов в области культуры и обычных жителей столицы, в рамках которой руководители столичных учреждений (театров, парков, музеев, библиотек и пр.) расскажут о реализованных проектах и предстоящих планах. Программа мероприятия будет разделена на деловую и развлекательно-образовательную части. В рамках деловой программы участников форума ждут панельные дискуссии, лекции и круглые столы, где обсудят широкий круг вопросов: от финансирования культуры до подходов по проведению фестивалей. Для гостей же тоже приготовлено много интересного. Работу форума 26 марта завершит "Ночь театров", где выступит множество творческих коллективов.

В арт-кафе "Дуровъ" состоится испанский концерт "Tablao Flamenco". Зрителей ждет живое искусство танца, вокала и гитары в лучших традициях классического фламенко. Звездой вечера станет Джонатан Санчес Фернандес – хореограф и танцор, который является одним из трех солистов знаменитой труппы Рафаэлы Карраско. Он и другие сильнейшие артисты подарят москвичам истинное наслаждение.

25 марта, суббота

Андрей Макаревич. Фото: GLOBAL LOOK press

В Клубе Игоря Бутмана на Таганке в амплуа джазмена перед публикой предстанет Андрей Макаревич. Этим стилям в свободное от "Машины времени" время (каламбур!) артист занимается вот уже пятнадцать лет в различных вариациях. На этот раз на сцену выйдет новый проект YO 5: Евгений Борец – рояль, Сергей Хутас – контрабас, Давид Ткебучава – барабан, Тимур Некрасов – духовые инструменты, ну и, разумеется, сам Макаревич. В репертуаре коллектива песни "Машины Времени" и сольных проектов ее лидера. Премьера концертной программы состоялось осенью 2015 года и с успехом была представлена в целом ряде стран.

На Малой сцене Театра на Таганке состоится премьера спектакля "Красная шапочка" по пьесе французского драматурга и режиссера Жоэля Помра. Создатели обещают сказку для взрослых. В центре повествования близкие друг другу Мать и Дочь. И вот о их-то взаимоотношениях, то смешных, то драматичных и пойдет рассказ. А вот в роли Волка выступит такое чувство, как страх. Материнский страх отпускать взрослеющих детей и детский – ужас навсегда потерять родителей. 

В Музее серебряного века (Дом Брюсова) выступит Дмитрий Илларионов – один из самых титулованных гитаристов в мире, обладатель первых премий самых престижных мировых конкурсов гитары. Он импровизатор, композитор, аранжировщик, дирижер, педагог, организатор крупнейших российский гитарных фестивалей, член жюри ведущих гитарных международных конкурсов и даже киноактер. Концерт пройдет при свечах в небольшом и уютном зале. Такая уникальная атмосфера, несомненно, создаст гостям радужное настроение.

26 марта, воскресенье

Спектакль "Шерлок Холмс". Фото: teatr-sats.ru / Елена Лапина

Театр Наталии Сац покажет спектакль "Шерлок Холмс". Знаменитому произведению Артура Конан Дойла "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" уже более сотни лет, но культовые герои все так же популярны.  Гениальный сыщик смог раскрыть множество запутанных историй, и вот одна из них оживет на театральной сцене в танце и музыке. А рассказ будет звучать в исполнении народного артиста России Георгия Тараторкина. Зрители узнают о событиях, связанных с очень загадочным преступлением, а также в полной мере познают силу дедуктивного метода.

Также в этот день в преддверии Международного дня театра  Детский музыкальный театр Наталии Сац покажет свой новый спектакль – оперу Михаила Броннера "Гадкий утенок". Зрителей ждет знакомая и любимая с детства сказка, упакованная в мелодичную и яркую музыку, которую написал один из главных сегодня российских композиторов Михаил Броннер. Режиссером выступил сам худрук Георгий Исаакян, которому принадлежат многие хиты в репертуаре театра.

Риккардо Фольи. Фото: GLOBAL LOOK press/Paola Visone

В Государственном Кремлевском Дворце пройдет концерт Риккардо Фольи "Любимые песни Италии" в сопровождении симфонического оркестра "CONCORD ORCHESTRA". Артист презентует свою новую сольную программу, где яркие итальянские песни будут звучать под аккомпанемент классических инструментов. Фольи – многократный победитель известного песенного фестиваля в Сан-Ремо. Широкая известность пришла к нему после исполнения композиции "Storie di tutti i giorni", написанную Маурицио Фабрицио. Артист восхищающает поклонниц своим шармом, невероятной манерой исполнения и неповторимым голосом.

27 марта, понедельник

В Московском международном доме музыки стартует престижный международный джазовый  фестиваль Игоря Бутмана "Триумф джаза". В этом году Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана представит сразу две премьеры: MONK'estra совместно с номинантом на премию "Грэмми" этого года, пианистом и голливудским композитором Джоном Бизли и вокальную программу со звездой мирового джаза южнокорейского происхождения, певицей Юн Сон На, которая исполнит произведения на корейском, французском, английском и португальском языках. В числе участников также числятся пятикратный обладатель премии "Грэмми" Крисчен МакБрайд со своим новым составом New Jawn, легендарный саксофонист Крис Поттер и его квартет, вокалистка Алина Ростоцкая и Трио Олега Бутмана с именитым трубачом Майком Родригезом. Концерты будут проходить не только в Доме музыки, но и в Клубе Бутмана на Таганке до 31 марта.

Игорь Бутман. Фото: GLOBAL LOOK press

28 марта, вторник

На сцене Театрального центра на Страстном Валерий Сюткин представит спектакль-откровение "Восторг". Артист впервые выступит в роли автора пьесы и актера в музыкальном моноспектакле. Гастроли по всему миру, участие в музыкальных фестивалях, множество знакомств с яркими и интересными личностями подарили Сюткину опыт и впечатления, которыми он решил поделиться со зрителем. Истории будут веселые и грустные, легкие и глубокие, серьезные, но непременно глубокие по своему содержанию и философии.

29 марта, среда

Группа "Мумий Тролль". Фото: GLOBAL LOOK press

В Крокус Сити Холле выступит группа "Мумий Тролль". Концерт приурочен к двадцатилетию альбома "Морская". Пластинка стала бестселлером, принесла славу коллективу  и оказала большое влияние на дальнейшее  развитие российской музыки.  Чего только стоит хит "Владивосток 2000", который заполонил собой радио– и телеэфир. Организаторы говорят, что на этих концертах можно будет увидеть "Морскую" такой, какой ее не только слышит и играет, но и видит сам "Мумий Тролль".  Выступления запланированы на 29 и 30 марта.

В клубе "16 Тонн" презентует свой новый сингл Марина Макенза -  фанк-рок певица, автор и исполнитель собственных песен, участница пятого сезона шоу Голос. За трехлетнюю историю группы Makenza коллектив получил гран-при конкурса "Рок-иммунитет", попал в финал Lenovo Vibe Fest, дал более 50 концертов в городах России и за рубежом, а также выпустил дебютный альбом. Сильный и чувственный вокал в сочетании со заряженными смыслом песнями были высоко оценены многими профессионалами и критиками.

30 марта, четверг

Фото: vk.com/emporiomusicfest

В Emporio cafe состоится открытие 4 сезона Emporio Music Fest, созданного лидером и основателем группы A’Studio Байгали Серкебаевым. Это фестиваль-конкурс актуальной мультиформатной музыки, чья главная задача – открыть новые имена. Emporio Music Fest в прошлые годы стал трамплином для многих талантливых музыкантов. В этом году в жюри будут заседать известные музыканты и продюсеры: Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Кети Топурия, Александр Панайотов, Александр Ревва, Сосо Павлиашвили, Александр Маршал, Игорь Саруханов и другие. После открытия конкурсные дни пройдут 13 и 27 апреля, 11 и 25 мая, а финал состоится 8 июня.

На сцене Малого зала Центрального Дома Актера покажут новую постановку тель-авивского театра "Маленький" под названием "Невостребованный прах". Популярные артисты из Израиля приедут в Москву только на один вечер. Выбор площадки неслучаен – по замыслу режиссера спектакль играется в абсолютно нетеатральном помещении, воссоздающем неформатную и неформальную атмосферу "квартирника". Случай сводит двух мужчин в крематории, при получении урны с прахом их возлюбленной. До этого момента они лишь подозревали о существовании друг друга. Фабула их остроумных, почти платоновских диалогов заключается в канонизации и последующем развенчании образа умершей девушки.

В Концертном зале РАМ имени Гнесиных композитор Миша Мищенко впервые исполнит свои произведения в сопровождении симфонического оркестра. Его партнерами станут музыканты Симфонического оркестра под управлением Арсена Бадерхана и Камерного хора Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова.

В кино выходит фантастический фильм "Призрак в доспехах", созданный по культовой одноименной манге Масамунэ Сиро. В главной роли Скарлетт Йоханссон, также в картине отметился сам Такеши Китано. Главная героиня – спецназовец Мотоко Кусанаги. Она киборг, который возглавляет элитную оперативную группу, борющуюся с самыми опасными преступниками и экстремистами. Но на сей раз ей противостоит уж очень могущественный противник.

Автор: Василий Ручкин24 марта 2017, 10:53

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