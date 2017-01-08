Путин поздравил актрису Неелову с юбилеем

Актриса театра и кино, народная артистка России Марина Неелова отмечает свой 70-летний юбилей. С поздравлениями к ней обратились президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Блистательная актриса, творческий, увлеченный любимым делом человек – Вы вписали немало ярких страниц в историю отечественного театра и кинематографа, создали богатейшую галерею разноплановых, но всегда интересных образов", – говорится в поздравительной телеграмме от президента России Владимира Путина, текст которой размещен на официальном сейте Кремля. Российский лидер отметил, что за каждым из воплощенных артисткой образов стоит высочайший профессионализм, безупречный художественный вкус, а также огромный талант и работоспособность.

С поздравлением к Марине Нееловой обратился и премьер-министр России Дмитрий Медведев. "Ваш день рождения – это настоящий праздник не только для Ваших коллег, родных и друзей, но и для миллионов зрителей", – заметил он. "Вы – совершенно особенная актриса, в которой гармонично сочетается редкий драматический талант, тонкий вкус, неподдельная искренность, глубина и эмоциональность", – добавил глава российского правительства.

Он отметил, что Марина Неелова создает неповторимы образы, какая бы роль ей ни досталась – от сказочной принцессы и королевы Англии до Любви Раневской и даже Акакия Акакиевича Башмачкина. "Какую бы роль Вы ни играли – в Вашем родном "Современнике" или в кино, Вы делаете это с потрясающей достоверностью и мастерством", – подчеркнул Медведев. Именно в этом, уверен он, кроется секрет зрительской любви.

Марина Неелова родилась 8 января 1947 года в Ленинграде. В 1969 году она окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, а уже в 1974 году вошла в труппу театра современник. Наиболее известные работы в кино она сыграла в таких работах как "Монолог", "Осенний марафон", "Фантазии Фарятьева" и "Дорогая Елена Сергеевна".