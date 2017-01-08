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Актриса Марина Неелова скрылась в Лондоне

Марина Неелова. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Актриса оказалась в Соединенном Королевстве из-за страха. Поэтому поздравить ее с сегодняшним юбилеем оказалось сложно.
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Правительственные телеграммы, панегирики поклонников и здравицы коллег - типичные приметы юбилея звезды. Но актриса театра "Современник" Марина Неелова всего этого не любит. Поэтому 70-летие она предпочла встретить вдали от родины – в Лондоне.

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"Есть люди, которые обожают праздники, и не имеет значения – это 8 марта, 23 февраля, Новый год или день рождения: это заранее блеск глаз, взволнованное предощущение, вечный вопрос: "Что надеть?!" и уверенность, что будет очень весело. Но, к сожалению, мне никогда не бывает весело в праздники, я не могу "заказать" себя на определенный день, но всегда завидую этому умению вдруг "вскочить" именно в этот срок в прекрасное настроение. Меня всегда пугают большие компании и много народа. Единственное, когда я это люблю, – аншлаг в театре", – цитирует Неелову ТАСС.

В столицу Соединенного Королевства актриса улетела вместе с супругом – там уже много лет живет ее 30-летня дочь Ника Неелова-Геворкян. Светская Москва в свое время судачила, что отцом дочери, якобы, является шахматист Гарри Каспаров, хотя он сам это опровергал. После окончания школы девушка училась в Королевской академии искусств в Гааге, а в 2010 году окончила лондонскую Школу изобразительного искусства Слейд по классу скульптуры, потом победила в конкурсе "Новые сенсации", устроила громкую выставку.

Стоит заметить, что сама Неелова собственную жизнь в России называет "пунктирной" – ее муж работает в дипломатическом ведомстве и она всюду следует за ним. Поэтому 1994—1997 годах актриса обитала во Франции, а с 2003-го года периодически живет в Нидерландах, где ее супруг Кирилл Геворкян служил Чрезвычайным и Полномочным Послом России, а сегодня работает членом Международного суда ООН в Гааг. При этом актриса продолжает играть в спектаклях театра "Современник" – репертуар театра подстраивается под расписание ее приездов.

"Я надеюсь, что не успела надоесть там и тут. Я соскучиваюсь без своих театральных "страданий и слез" на сцене, я уже хочу там заплакать, хочу все это в тысячный раз испытать, я уже наулыбалась, я хочу "помучиться", устать, хочу сказать: "Ну почему я играю почти каждый день?!" И наслаждаться этой усталостью", – пояснила Марина Неелова.

Автор: Иван Губкин8 января 2017, 13:55

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