Скончалась звезда "Танцора диско"

Он умер в своем доме в Мумбае. О смерти звезды Болливуда сообщает CNN со ссылкой на близкого друга. Соболезнования в связи с кончиной артиста выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Коллеги артиста, видные общественные и политические деятели, а также многочисленные поклонники со всего мира оставляют в соцсетях скорбные послания.

The Prime Minister condoles the passing away of actor Om Puri & recalls his long career in theatre & films.

Ом Пури – индийский актер, номинант и лауреат ряда международных кинопремий. Офицер ордена Британской империи и кавалер Падма Шри – четвертой по старшинству из высших гражданских государственных наград Индии.

Пури родился 18 октября 1950 года на севере Индии, всю свою жизнь он посвятил кино. Ом окончил Национальную школу драмы и Индийский институт кино и телевидения. На большом экране он дебютировал в 1975 году. Первым его фильмом был "Вор, с глаз долой". После успешной премьеры с Пури хотели работать лучшие индийские режиссеры. Он снимался в популярных картинах и появлялся на экране в новых образах до конца своей жизни.

Пури успел принять участие более чем в 100 фильмах, не только на родине, но и в Голливуде. Зрители запомнят его по ролям в таких картинах, как "Танцор диско", "С любимой под венец", "Лондонские мечты", "Пряности и страсти".

Condolences on the passing away of one of our finest ever actors #OmPuri pic.twitter.com/gBCK6mWwLF