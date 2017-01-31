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Любимые артисты советской эстрады: Эдуард Хиль

Эдуард Хиль. Фото: GLOBAL LOOK press\Pravda Komsomolskaya
Сын простого механика и бухгалтера, в детстве он познал немало лишений. Сложно поверить, но близкие и друзья изначально видели в нем исключительно художественный талант. Ведь никакой страсти к музыке Эдуард не показывал. Да и было ему не до песен.
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На момент нападения нацистской Германии на Советский Союз Эдуард с матерью и отчимом находился в Смоленске. Ребенка удалось эвакуировать буквально за час до того, как город был полностью захвачен немецкими войсками. Маленький Хиль попал в детский дом поселка Раевский (Уфа) и увидел родителей лишь спустя два с половиной года.

За время бомбежек мальчик дошел до такой степени истощения, что даже не мог ходить. Его мать при встрече подарила сыну конфеты, увидев которые он спросил: "А хлеб? У тебя есть хлеб?".

Как это часто бывает, богатая жизненная история поспособствовала проявлению таланта, только вот Эдуард поразил окружающих...своими рисунками. Взглянув на творения юноши, друзья посоветовали родителям отправить сына в Ленинград, поступать в Мухинское училище. Однако художественное образование необходимо было получать в течение семи лет, а Хиль стремился поскорее встать на ноги, чтобы "не сидеть на чьей-либо шее".

Поразмыслив, он поступил в Ленинградский полиграфический техникум, параллельно с которым работал на фабрике офсетной печати и занимался в вечерней музыкальной школе. Пение в те годы было для него исключительно отдыхом, занятием "для души".

И все-таки "хобби" со временем стало делом жизни: в 1960-м году Хиль заканчивает Ленинградскую консерваторию. Параллельно с учебой он успел поучиться и актерскому мастерству, занимаясь у таких мэтров как Пасынков и Киреев.

На его выступлениях в Оперной студии каждый раз собирался аншлаг,а уже спустя пару лет его голос можно услышать на ведущих сценах страны. Хиль исполняет ведущие партии в "Евгении Онегине" и "Пиковой даме", поет Фигаро в "Свадьбе Фигаро" и  все больше покоряет сердца слушателей и критиков.

Несколько лет назад он приобрел бешеную популярность за океаном: американцы неожиданно начали сходить с ума по песне 1966 года. Ковбой Джо направляется к своей любимой Марии, которая в ожидании вяжет для него чулок  – именно такое первоначальное содержание было у легендарной композиции. Однако власти СССР сочли песню чересчур антисоветской и не придумали ничего лучше как... запретить ее текст. 

Легендарную запись сделали в 1966-м году, а спустя 10 лет появился культовый клип "Я очень рад, ведь я наконец-то возвращаюсь домой". Еще спустя годы кто-то выложил ролик на крупный видеосервис. За считанные дни клип приобрел просто бешеную популярность, а западным блогерам в "Ла-ла-ла", которое беззаботно напевает Хиль, послышалось "Тро-ло-ло". Так Эдуард стал известен во всем мире как Мистер Трололо.

Сам Хиль воспринимал свой новый "творческий псевдоним" с юмором. "Я таким и был на момент записи этого клипа, беззаботным Мистером Трололо" – смеясь, признавался он в интервью. К слову, к новому прозвищу часто добавлялась и расшифровка: "Самый счастливый парень на земле".

Песня без единого слова длиной в две с половиной минуты покорила не только американцев. "Возвращение домой" Хиля приобрело просто бешеную популярность и в Советском союзе. Сказать, что Хиля любила самая разношерстная публика – не сказать ничего.

Поскольку в 60-х годах о российских артистах за границей не слышали – поток любви от иноземных поклонников обрушился на Хиля уже в последние годы его жизни – в 2009-2012 годах. Он регулярно получал письма и комментарии в социальных сетях. "Мистер Трололо, вы – наш герой! Приезжайте скорее в Канаду!" – писали ему фанаты со всего мира.

Пару лет назад американцы создали официальный сайт, на котором была организована весьма бойкая продажа сувениров с изображение Эдуарда. Ну а звезда Голливуда Кристоф Вальц записал своеобразный ремейк творения Хиля, смело добавив в песню несколько слов.

Впрочем, популярность за рубежом Хиль приобрел еще при Советском Союзе, когда в 1966 году покорил Бразилию песней "А люди уходят в море", за которую на международном конкурсе "Золотой петух" получил четвертую премию.

К сожалению, не обходилось и без конфликтов с властями. Вернее – без недопонимания. Как-то на одном из концертов сам Юрий Гагарин попросил Эдуарда исполнить песню "Хорошо ли быть генералом", после которой исполнителю сообщили, что его карьеру на сцене и телевидении можно считать законченной. Только после разъяснений Гагарина о том, что песня была об итальянских (а не советских) генералах – Хилю разрешили вновь выступать.

Помимо выступлений он регулярно появлялся на телевидении, вел музыкальные конкурсы, открыл для советской эстрады немало талантов. Баритон Хиля знали и любили все – от ценителей оперы до рядовых слушателей и телезрителей. 

До последних дней жизни Эдуард активно участвовал в различных проектах, давал концерты, с удовольствием общался со СМИ. В 2012 году он скоропостижно скончался от инсульта. Ему было 78 лет. Эдуард Хиль внес огромный вклад в развитие как советского, так и российского искусства. Его талант дал развитие совершенно новым направлениям в музыке, а его легендарные песни и сегодня с удовольствием слушают во всем мире.

Автор: Андрей Петрунян31 января 2017, 13:38

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