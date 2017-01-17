Племянница о Плисецкой: Она могла обидеть

Последняя представительница династии Плисецких-Мессереров Анна рассказала о том, какие отношения у нее сложились со своей знаменитой тетей – балериной Майей Плисецкой. Родственница дивы поделилась воспоминаниями о том, какой балерина была в повседневной жизни.

Балерина и актриса Анна Плисецкая поведала о том, что было скрыто от глаз зрителей – характере и пристрастиях известной балерины. В повседневной жизни, по словам племянницы, ее тетя была прямым человеком и открыто выражала свое недовольство.

"Она могла обидеть, но подлянку сделать — нет, никогда. И я на нее тоже иногда обижалась. Ее подзуживали, настраивали против меня", – цитирует Анну "Московский комсомолец". "Однажды она мне позвонила и сказала глупость: "Тебе запрещено выходить под моим именем". И тут же добавила для кого-то, кто рядом сидел: "Правильно я передаю?", - рассказывает племянница Майи Плисецкой.

Об отношениях с тетей Анна говорит с осторожностью. На вопрос о том, любила ли ее бездетная Майя Михайловна, актриса ответила уклончиво. "Любила? Не знаю, наверное. Сладкие, слюнявые проявления чувств не ее жанр", – сказала Анна.

Несмотря на непростой характер известной балерины, родственница отмечает, что она была доверчива, "а постоянная нужда толкала ее на всевозможные авантюры. "Я уже 15 лет подряд держу домены всех вариаций этой фамилии. Иначе повесят порнуху. Это стоит денег, поверьте", – рассказывает актриса.

Анна Плисецкая подчеркнула тот факт, что у Майи Михайловны была безумно трудная жизнь. "От нее все время требовали что-то выдавать и доказывать. Если кто-то приходил и плакался, она помогала. Она была нищей, а все вокруг зарабатывали", – делится племянница балерины. Она отметила поразительную аскетичность Плисецкой. "У нее даже не было мобильного телефона. Она вообще потерялась в век информационных технологий и коммерции. От слова "Интернет" ее бросало в дрожь", – говорит Анна Плисецкая.

Жизненные трудности и невзгоды постигли Майю еще в детстве, когда в 12 лет она потеряла отца. "Его пытали целых 8 месяцев, потом убили и захоронили на Коммунарке. Советского консула, как собаку, бросили в безымянную могилу. А затем забрали его жену Рахиль — звезду немого кино, очень талантливую", – делится племянница. Однако превратности судьбы только закалили характер будущей балерины, научив ее быть стойкой и сильной духом.

Но, как и у любого человека. У Майи Плисецкой были слабости. Анна призналась, что балерина всегда любила вкусно поесть, не терпела диет, а в молодости даже была пухленькой. "Она очень любила рестораны. Если у меня была возможность, когда приезжал знакомый импресарио, я ей звонила. За нами присылали красивый лимузин, и мы ехали обедать в "Пушкинъ". Майя любила вкусно поесть", – делится актриса.

"У Майи была феноменально долгая жизнь на сцене", – говорит Анна Плисецкая. Балерина много работала по контрактам. "Импресарио требовали еще и еще, публика шла на нее в любом виде: хоть руками танцуй, хоть просто выйди, но будь! Она устала. Майя говорила: "Я ничего не хочу, мне уже ничего не надо". Она хотела слушать музыку, ходить на концерты, общаться", - вспоминает последняя представительница династии Плисецких-Мессереров.