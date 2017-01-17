Племянница о Плисецкой: Она могла обидеть

Еда Как быстро справиться с простудой Путешествия Секс и любовь Ледниковый период
Lifestyle

Лучшие роли Джима Керри

В честь юбилея легендарного комика Dni.Ru вспоминают все самые яркие фильмы с его участием
Lifestyle

Кончаловский откровенно рассказал о личной жизни

Знаменитый режиссер дал большое интервью Dni.Ru
партнеры
Вторник 17 января
Лента новостей
19:44
На свет появился первый ребенок от трех родителей
19:42
Беременная Стоцкая перестала быть рыжей
19:26
Украине пообещали новые котлы после агрессии Авакова
19:14
На Урале похитили 12-летнюю девочку (видео)
18:47
В центре Москвы столкнулись два автобуса
18:33
Яценюк впал в истерику из-за слов Ле Пен
18:32
Знаменитые прически политиков
18:02
В "Газпром" внедрился американский шпион
17:50
Резник об "огоньках" с Пугачевой: Это кощунство!
17:49
"Газпром" выставил Киеву счет на пять миллиардов
17:45
Бузову в неглиже разнесли в щепки
17:37
Вейперу разворотило рот взрывом электронной сигареты
17:33
Красиво сделанные зубы больше не в моде
17:21
Автоледи восхитила выдержкой во время ЧП на трассе (видео)
17:05
Дочь Пригожина показала своего главного мужчину
17:02
В центре Москвы посетитель супермаркета избил охранника
16:47
Москва проигнорирует вердикт ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева"
16:39
Путин об обидчиках Трампа: Хуже проституток
16:30
Охотник спас провалившихся под лед кабанов (видео)
16:29
Пьяный священник хотел сбежать с места ДТП
16:28
Запад гнобит Трампа за "русский компромат"
16:19
Дмитрий Хрусталев осознал свою ошибку
16:05
Патриарх Кирилл свалился с простудой
16:05
Дочь Виторгана похожа на Собчак (видео)
15:58
Пресс-конференция Путина и Додона. Online
15:52
Отец зашипел на Мару Багдасарян в суде
15:51
Участник ДТП со скорой бросился с ножом на врачей
15:47
Значение имени Людмила
15:35
Беременность Натали стала для ее мужа сюрпризом
15:30
Отчаявшийся Порошенко ищет спасение в Китае
15:27
Кушанашвили поиздевался над ситуацией с Пугачевой
15:23
Партнер Бузовой о ее скандале с Горбань
15:19
Умер известный художник Сергей Куприянов
15:14
Мужчина вел Facebook жены в попытке скрыть ее убийство
15:12
Как правильно подготовиться к крещенскому купанию
15:01
Челябинская массажистка расчленила мужа после ссоры
15:01
Спящие под одеялом коты покорили Сеть
14:55
Google Maps нашел здание гестапо в Калининграде
14:50
Лавров осадил украинского журналиста
14:48
"Шалунишка" Юлия Началова переборщила с обнажением
14:38
Где в России живут самые злостные должники
14:28
В Сети зря поиздевались над Лукашенко
14:19
Депутаты объяснили улучшение качества работы Думы
14:02
Анна Калашникова похвасталась соблазнительными формами
14:02
Скорым разрешат таранить машины после скандала с автохамкой
13:58
Украина потеряла миллиард из-за торговой войны с Россией
13:54
Больная раком певица после операции: Ад существует
13:53
Раздевшаяся беременная Гордон о разрыве с любимым
13:47
В Петербурге закрыли притон с путанами-иностранками
13:44
Коллекторы похитили дочь бизнесмена из-за чужих долгов
13:36
В Давосе открылся Всемирный экономический форум
13:27
Священника выгнали с работы после пьяного ДТП
13:24
Американцы выиграли у России суд по делу о "законе Димы Яковлева"
13:09
Самые безумные диеты XX века
13:08
Киркоров странно поздравил Николаева
13:06
Рынска разразилась бранью из-за отравления
13:05
При взрыве на мосту в Волгограде пострадал человек
12:57
Житель Вологодской области зарезал бездомную за мелочь
12:44
Знаменитости с усами
12:44
Политологи прокомментировали рейтинг законотворцев
12:42
Нагиев очень тяжело пережил развод
12:38
Названа страна с самой популярной недвижимостью для иностранцев
12:17
Кремль о поломке самолета Путина
12:16
Песков: Русские предпочитают вкусные деликатесы
12:09
Мама Воробьева о предательстве: Бог все видит
12:06
Россияне рассказали о планах на 2017 год
12:01
В Москве ограбили королеву красоты
12:00
Бузова обидела известную актрису
11:55
Лавров рассказал о вербовке США дипломатов из России
11:50
США ставят Кличко президентом Украины
11:49
Астролог назвала опасные дни 2017 года
11:44
Сергея Зверева закидали трусами и лифчиками
11:44
Узбек признался в бойне в турецком клубе
11:31
В Японии перевернулся грузовик с кислотой
11:26
Голый москвич чудом спасся от таксиста-насильника (видео)
11:26
Стас Михайлов: Трагедия живет в нашем доме
11:22
Известный хоккеист экстренно госпитализирован в Москве
11:17
Спасатели прекратили поиски Boeing MH370
11:02
Певица Натали: Да, я жду ребенка
10:59
Украина назвала войну с историей уходом от варварства
10:51
Изменившегося Агутина сравнили с Шварценеггером
10:46
Звезду Мариинки похоронят на Волковском кладбище
10:28
За машинистами метро проследят при помощи датчиков
10:23
Госдума сосредоточилась на качестве законопроектов
10:14
Порошенко придумал план возвращения Крыма
10:04
Российская актриса о соседстве с Путиным: У него сумасшедшая энергетика
09:47
Семилетняя британка покорила мир пародией на поп-звезду
09:46
"Единая Россия". Перемены
09:26
Какая погода ожидает россиян на Крещение
09:19
США устроили истерику из-за антироссийских заявлений Трампа
09:09
Юля Ковальчук объяснила свое появление на "Доме-2"
08:44
Родившая Арнтгольц вынуждена работать
08:43
Самолет Путина получил повреждения
08:37
Ле Пен: Крым никогда не был украинским
08:32
Что ждет зарплаты россиян
08:22
Тарасов высказался о Бузовой после развода
08:07
Из квартиры на северо-западе Москвы вынесли сейф с пятью миллионами
05:46
В московском метро 80-летний пенсионер упал на рельсы
00:48
Бывший любовник Бузовой: Она ассоциируется с глупостью
21:55
Американцы разлюбили Трампа

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Корчевников набросился на Джигурду с кулаками
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Lifestyle

Племянница о Плисецкой: Она могла обидеть

Майя Плисецкая. Фото: GLOBAL LOOK press/Gennadii Usoev
Последняя представительница династии Плисецких-Мессереров Анна рассказала о том, какие отношения у нее сложились со своей знаменитой тетей – балериной Майей Плисецкой. Родственница дивы поделилась воспоминаниями о том, какой балерина была в повседневной жизни.
прочитано 438 раз

Балерина и актриса Анна Плисецкая поведала о том, что было скрыто от глаз зрителей – характере и пристрастиях известной балерины. В повседневной жизни, по словам племянницы, ее тетя была прямым человеком и открыто выражала свое недовольство.

ПО ТЕМЕ

Майя Плисецкая оставила послание

Книги о Плисецкой смели с полок магазинов

В Москве хотят открыть улицу Плисецкой

"Она могла обидеть, но подлянку сделать — нет, никогда. И я на нее тоже иногда обижалась. Ее подзуживали, настраивали против меня", – цитирует Анну "Московский комсомолец". "Однажды она мне позвонила и сказала глупость: "Тебе запрещено выходить под моим именем". И тут же добавила для кого-то, кто рядом сидел: "Правильно я передаю?", - рассказывает племянница Майи Плисецкой.

Об отношениях с тетей Анна говорит с осторожностью. На вопрос о том, любила ли ее бездетная Майя Михайловна, актриса ответила уклончиво. "Любила? Не знаю, наверное. Сладкие, слюнявые проявления чувств не ее жанр", – сказала Анна.

Несмотря на непростой характер известной балерины, родственница отмечает, что она была доверчива, "а постоянная нужда толкала ее на всевозможные авантюры. "Я уже 15 лет подряд держу домены всех вариаций этой фамилии. Иначе повесят порнуху. Это стоит денег, поверьте", – рассказывает актриса.

Анна Плисецкая подчеркнула тот факт, что у Майи Михайловны была безумно трудная жизнь. "От нее все время требовали что-то выдавать и доказывать. Если кто-то приходил и плакался, она помогала. Она была нищей, а все вокруг зарабатывали", – делится племянница балерины. Она отметила поразительную аскетичность Плисецкой. "У нее даже не было мобильного телефона. Она вообще потерялась в век информационных технологий и коммерции. От слова "Интернет" ее бросало в дрожь", – говорит Анна Плисецкая.

Жизненные трудности и невзгоды постигли Майю еще в детстве, когда в 12 лет она потеряла отца. "Его пытали целых 8 месяцев, потом убили и захоронили на Коммунарке. Советского консула, как собаку, бросили в безымянную могилу. А затем забрали его жену Рахиль — звезду немого кино, очень талантливую", – делится племянница. Однако превратности судьбы только закалили характер будущей балерины, научив ее быть стойкой и сильной духом.

Но, как и у любого человека. У Майи Плисецкой были слабости. Анна призналась, что балерина всегда любила вкусно поесть, не терпела диет, а в молодости даже была пухленькой. "Она очень любила рестораны. Если у меня была возможность, когда приезжал знакомый импресарио, я ей звонила. За нами присылали красивый лимузин, и мы ехали обедать в "Пушкинъ". Майя любила вкусно поесть", – делится актриса.

"У Майи была феноменально долгая жизнь на сцене", – говорит Анна Плисецкая. Балерина много работала по контрактам. "Импресарио требовали еще и еще, публика шла на нее в любом виде: хоть руками танцуй, хоть просто выйди, но будь! Она устала. Майя говорила: "Я ничего не хочу, мне уже ничего не надо". Она хотела слушать музыку, ходить на концерты, общаться", - вспоминает последняя представительница династии Плисецких-Мессереров.

Автор: Людмила Фоканова17 января 2017, 19:15

комментарии

Политика

Яценюк впал в истерику из-за слов Ле Пен
Путин об обидчиках Трампа: Хуже проституток
Отчаявшийся Порошенко ищет спасение в Китае
Лавров осадил украинского журналиста

Шоу-бизнес

Беременная Стоцкая перестала быть рыжей
Сломавший позвоночник Степанов прикован к больничной койке
Бледанс взбудоражила россиян новой грудью (фото)
Резник об "огоньках" с Пугачевой: Это кощунство!

Проишествия

Узбек признался в бойне в турецком клубе
Прыжок юноши с 86-го этажа "Москва-Сити" попал на видео
Принято нетипичное решение по крушению Ту-154
Боевик "ИГ" с поясом шахида атаковал банк в Москве

Lifestyle

Лучшие роли Джима Керри
Кончаловский откровенно рассказал о личной жизни
Художник Павленский угрожал пострадавшей актрисе ножом
Выживший Элвис Пресли появился на публике
Lifestyle

Кончаловский откровенно рассказал о личной жизни

Знаменитый режиссер дал большое интервью Dni.Ru
Шоу-бизнес

Больная раком певица после операции: Ад существует

Измученная нечеловеческой болью артистка показала фото из больницы
Шоу-бизнес

Бузову в неглиже разнесли в щепки

Специалисты по вокалу разбили в пух и прах похабный наряд и пение Ольги
Политика

Яценюк впал в истерику из-за слов Ле Пен

Речь французского политика вызвала припадок гнева у бывшего премьера Украины

Гороскоп

Меркель рискует остаться в одиночестве
Астролог назвала опасные дни 2017 года
Елизавета II перенесла сильный приступ
Астрологический прогноз с 16 по 22 января 2017 года

Фоторепортажи

В "Газпром" внедрился американский шпион
Анна Калашникова похвасталась соблазнительными формами
Знаменитости с усами
С Доктором Лизой прощались целыми семьями

Спорт

Названы самые дорогие футболисты мира
У Уткина появилась собственная программа
Мотогонщик восхитил своим поступком на ралли "Дакар"
Российская фигуристка сбежала в Венгрию

Регионы

Охотник спас провалившихся под лед кабанов (видео)
Коллекторы похитили дочь бизнесмена из-за чужих долгов
На Ямале нашли "золотые" детсады
Любовник разоткровенничался о романе с женой ангарского маньяка
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru