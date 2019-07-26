Смертельное ДТП с автобусом произошло в Челябинске

Утром 26 июля в Ленинском районе Челябинска случилось смертельное ДТП с участием автобуса и автокрана. Погиб один человек, восемь получили ранения, сообщает ТАСС.
Шестеро пострадавших доставлены в больницу – их состояние оценивается как тяжелое. На месте работают сотрудники ГИБДД, причина аварии пока не известна.
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