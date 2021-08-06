"Росатом" получил лицензию на малый реактор

АО "Русатом Оверсиз" получило лицензию от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на новую реакторную установку малой мощности. Теперь компания госкорпорации "Росатом" может заниматься сооружением ядерных установок на атомных станциях в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации.
Документ был получен в рамках реализации проекта сооружения наземной атомной станции малой мощности (АСММ) с реакторной установкой РИТМ-200Н в поселке Усть-Куйга Республики Саха (Якутия). Перед тем, как выдать лицензию, специалисты Центрального межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора провели проверку новой технологии АО "Русатом Оверсиз".
Вице-президент АО "Русатом Оверсиз" Олег Сиразетдинов отметил, что получение лицензии – это важный шаг на пути к успешной реализации проекта.
"Окончание проекта запланировано на 2028 год", – сообщил директор по проектам малой мощности и комплектным поставкам оборудования.
Референтная технология "Росатома" с реакторами РИТМ-200 лежит в основе проекта сооружения АСММ. Эти устройства спроектированы с учетом многолетнего опыта эксплуатации малых реакторов на судах российского атомного ледокольного флота. В прошлом году флагманский ледокол нового поколения "Арктика" с такими реакторами вошел в состав атомного флота, он уже работает на трассах Северного морского пути.
"Еще шесть установок РИТМ-200 будут установлены на строящихся ледоколах проекта 22220", – отметили в пресс-службе АО "Русатом Оверсиз".
Также отмечается, что в конце 2020 года госкорпорация "Росатом" и правительство Якутии заключили соглашение, которое закрепляет принципы тарифообразования на электроэнергию в рамках проекта сооружения АСММ на базе реакторной установки РИТМ-200 в поселке Усть-Куйга.
На данный момент большая часть изыскательских работ на площадке сооружения станции завершена. Также разработаны предварительный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и материалы обоснования лицензии (МОЛ). Старт сооружения АСММ запланирован на 2024 год.
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