"Росатом" получил лицензию на малый реактор

Для получения лицензии АО "Русатом Оверсиз" прошло необходимую проверку.

АО "Русатом Оверсиз" получило лицензию от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на новую реакторную установку малой мощности. Теперь компания госкорпорации "Росатом" может заниматься сооружением ядерных установок на атомных станциях в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации.

Документ был получен в рамках реализации проекта сооружения наземной атомной станции малой мощности (АСММ) с реакторной установкой РИТМ-200Н в поселке Усть-Куйга Республики Саха (Якутия). Перед тем, как выдать лицензию, специалисты Центрального межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора провели проверку новой технологии АО "Русатом Оверсиз".

Вице-президент АО "Русатом Оверсиз" Олег Сиразетдинов отметил, что получение лицензии – это важный шаг на пути к успешной реализации проекта.

"Окончание проекта запланировано на 2028 год", – сообщил директор по проектам малой мощности и комплектным поставкам оборудования.

Референтная технология "Росатома" с реакторами РИТМ-200 лежит в основе проекта сооружения АСММ. Эти устройства спроектированы с учетом многолетнего опыта эксплуатации малых реакторов на судах российского атомного ледокольного флота. В прошлом году флагманский ледокол нового поколения "Арктика" с такими реакторами вошел в состав атомного флота, он уже работает на трассах Северного морского пути.

"Еще шесть установок РИТМ-200 будут установлены на строящихся ледоколах проекта 22220", – отметили в пресс-службе АО "Русатом Оверсиз".

Также отмечается, что в конце 2020 года госкорпорация "Росатом" и правительство Якутии заключили соглашение, которое закрепляет принципы тарифообразования на электроэнергию в рамках проекта сооружения АСММ на базе реакторной установки РИТМ-200 в поселке Усть-Куйга.

На данный момент большая часть изыскательских работ на площадке сооружения станции завершена. Также разработаны предварительный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и материалы обоснования лицензии (МОЛ). Старт сооружения АСММ запланирован на 2024 год.