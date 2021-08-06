Состояние певицы МакSим: подробности Развод Бородиной Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Пятница
6 августа
Лента новостей
13:24
Мат и опоздания: Зудину задвигали в "Содержанках" из-за Бурунова
13:21
В каких районах Подмосковья худшая коронавирусная ситуация
13:18
"Росатом" получил лицензию на малый реактор
13:07
Побелевшая от отравы дочь Толкалиной сгорает со стыда
13:05
Россиянам хотят выплачивать по 10 тысяч рублей за прохождение диспансеризации
12:19
Популярный актер Чепурченко стал отцом во второй раз
12:12
"Мерзко": Оплеванная Собчак взвыла из-за безобразного лица
11:56
В России выявили 22660 новых случаев коронавируса
11:56
Близкие прекратили поиски бесследно исчезнувшей Степаненко: Пропала и пропала
11:41
Народная артистка РСФСР Галина Короткевич умерла за несколько дней до столетия
11:38
Кухня для шеф-повара и ванные в стиле спа: известная актриса купила квартиру в башне с персональным лифтом
11:32
На Украине предложили переименовать русский язык в московский
11:04
"Унизила и высмеяла": Катина намекнула на предательство Волковой
10:48
Вслед за отцом: звезда сериала "Бедная Настя" Страхов потерял мать
10:39
Опутанная трубками звезда "Кухни" сообщила о рождении сына
10:12
Известный российский актер едва не погиб на съемках фильма
09:51
"Все тело исполосовано": Борисова рассказала об ужасном состоянии дочери
09:19
Женщина обматерила "Мисс Молдавия" за русскую речь и назвала "стервой"
09:01
Зеленский: Российская история будет оплакивать свои решения по поводу Крыма
08:52
Вышедшей из кома МакSим сделали предложение: Ей очень понравилось
06:47
"Копейка в базарный день": пропавшую Степаненко смешали с грязью
04:31
К чему снится дождь
02:19
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 6 августа
00:06
"Ее прощение ничего не меняет": разведенке Бородиной дали под дых
21:58
Ушла эпоха: Месси официально покидает "Барселону"
21:40
"Бред": решивший сделать стрижку зоны бикини Нагиев вызвал удивление
21:36
В Клину готовится предстать перед судом наркодиллер из Петербурга
21:16
На юге Москвы водитель иномарки сбил ребенка
20:32
В Таджикистане разбился вертолет со спасателями
20:20
"Мозгов как не было, так и нет": выставившую зад Волочкову жестко приложили
20:16
Аналитик Петров высмеял украинский суд: Здесь не сажают коррупционеров
19:42
Принц Гарри устроил Меган Маркл жестокую подставу
19:34
Легкоатлетка Тимановская высказалась о возвращении в Белоруссию
19:19
Бузову с короной отправили к трансвеститам
19:16
"Это беда": Садальский поставил крест на важном событии
18:55
Латушко обвинил режим Лукашенко в убийстве мигрантов
18:39
В Солнечногорске двое мужчин грабили случайных прохожих
18:15
Зеленский призвал русских уезжать из Донбасса
18:07
"После ковида здоровье шалит": у перенесшего сердечные приступы Лещенко начались панические атаки
18:01
Получившему в лесу травму мужчине потребовалась помощь подмосковных спасателей
17:54
"Львеночек из "Клона": как живет вернувшийся с того света актер Режиналду Фария
17:53
"Запеленалась": эксперимент Ходченковой вызвал недоумение
17:47
"Слишком много боли": Седокова откровенно об отсудившем ребенка бывшем муже
17:46
Заморозившая яйцеклетки Семенович нашла себе достойного мужчину
17:41
"Ну спасибо, муженек!": Галкин прильнул к красавице моложе Пугачевой
17:17
В России участилась дискриминация при приеме на работу
17:11
Шнуров побил Крида и Билана после иска в суд
16:36
Внучку Табакова и Зудиной крестили в храме: Великое счастье
16:35
"Там была вся моя жизнь": Маргариту Суханкину ограбили средь бела дня
16:32
Чемоданы собирала в спешке: Мельникова увезла детей Смольянинова из страны
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Стало известно об исчезновении Елены Степаненко
Чурикова вышла из себя после скандала с Ахеджаковой: Это чудовищно
Постоянно брала деньги в долг: кем была Брухунова до свадьбы с Петросяном
"Мозгов как не было, так и нет": выставившую зад Волочкову жестко приложили
"Кувыркалась в машине": Леонидову наставили рога на глазах у соседей
Россияне потеряли Надежду Кадышеву
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Hi-tech
"Росатом" получил лицензию на малый реактор

"Росатом" получил лицензию на малый реактор

Для получения лицензии АО "Русатом Оверсиз" прошло необходимую проверку.
прочитано 153 раза

АО "Русатом Оверсиз" получило лицензию от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на новую реакторную установку малой мощности. Теперь компания госкорпорации "Росатом" может заниматься сооружением ядерных установок на атомных станциях в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации.

ПО ТЕМЕ

"Росатом" выпускает "зеленые" облигации на 100 миллиардов рублей

"Росатом" стал лидером рейтинга прозрачности закупок

Документ был получен в рамках реализации проекта сооружения наземной атомной станции малой мощности (АСММ) с реакторной установкой РИТМ-200Н в поселке Усть-Куйга Республики Саха (Якутия). Перед тем, как выдать лицензию, специалисты Центрального межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора провели проверку новой технологии АО "Русатом Оверсиз".

Вице-президент АО "Русатом Оверсиз" Олег Сиразетдинов отметил, что получение лицензии – это важный шаг на пути к успешной реализации проекта.

"Окончание проекта запланировано на 2028 год", – сообщил директор по проектам малой мощности и комплектным поставкам оборудования.

Референтная технология "Росатома" с реакторами РИТМ-200 лежит в основе проекта сооружения АСММ. Эти устройства спроектированы с учетом многолетнего опыта эксплуатации малых реакторов на судах российского атомного ледокольного флота. В прошлом году флагманский ледокол нового поколения "Арктика" с такими реакторами вошел в состав атомного флота, он уже работает на трассах Северного морского пути.

"Еще шесть установок РИТМ-200 будут установлены на строящихся ледоколах проекта 22220", – отметили в пресс-службе АО "Русатом Оверсиз".

Также отмечается, что в конце 2020 года госкорпорация "Росатом" и правительство Якутии заключили соглашение, которое закрепляет принципы тарифообразования на электроэнергию в рамках проекта сооружения АСММ на базе реакторной установки РИТМ-200 в поселке Усть-Куйга.

На данный момент большая часть изыскательских работ на площадке сооружения станции завершена. Также разработаны предварительный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и материалы обоснования лицензии (МОЛ). Старт сооружения АСММ запланирован на 2024 год.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Автор: 6 августа 2021, 13:18 Источник: Росатом ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Общество

Женщина обматерила "Мисс Молдавия" за русскую речь и назвала "стервой"

В Сети появилось видео
Шоу-бизнес

"Унизила и высмеяла": Катина намекнула на предательство Волковой

Певица больше не общается с подругой

Сериалы

Вслед за отцом: звезда сериала "Бедная Настя" Страхов потерял мать

Артист не комментирует трагедию
Шоу-бизнес

Известный российский актер едва не погиб на съемках фильма

Артист оказался в опасности

Гороскоп

Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+