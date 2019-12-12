Человечество исчезнет с лица земли: стало известно об угрозе падения астероида

Чтобы обезопасить людей, в ближайшее время в России откроют национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет. Об этом сообщил начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института Роскосмоса ЦНИИМаш Игорь Бакарас.
Предположительно, последний случай падения астероида был зафиксирован 65 миллионов лет назад. По словам ученых, столкновений с Землей небесных тел не было за всю историю существования современного человека – около 100 тысяч лет.
Астероиды, диаметр которых около километра, падают значительно чаще – один раз в миллион лет. Они способны спровоцировать глобальную катастрофу.
Существуют небесные тела диаметром около 100 метров. Они сталкиваются с Землей раз в три тысячи лет. Падение такого астероида вызовет региональное разрушение. Если он приземлится в океане, начнется цунами.
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