Миллионам пользователей Word грозит опаснейший вирус
Вирус обнаружен в механизме Dynamic Data Exchange, который синхронизирует между собой разные программы и работу гиперссылок между созданными в них документами. Данная система используется хакерами для того, чтобы заставить пользователей своими руками устанавливать вредоносные программы на свои устройства.
Злоумышленники отправляют жертве письмо, в котором просят гражданина обновить программное обеспечение. Если он соглашается, в систему компьютера встраиваются шпионские приложения X-Agent и Sedreco, сообщает The Wired со ссылкой на специалистов антивируса McAfee. Они воруют личные данные жертв и отправляют их в штаб хакеров.
Представители компании Microsoft заявили, что им известно о проблеме. Однако они не планируют менять алгоритм работы механизма Dynamic Data Exchange в обозримом будущем.
Напомним, ранее киберпреступники нашли уязвимость в компьютерах Apple. Система, которая считалась свободной от вирусов, больше не безопасна.
Злоумышленникам удалось взломать официальный сайт медиаплеера Eltima для "яблочных" компьютеров и подсадить в код скачиваемой программы вирус Proton RAT. Теперь все пользователи, которые недавно установили себе на устройство проигрыватель от Eltima, или обновили его версию, находятся в зоне риска.
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