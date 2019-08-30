Дочь бывшего тренера ФК "Барселона" умерла в страшных мучениях

Экс-тренер ФК "Барселона" и сборной Испании Луис Энрике сообщил в своем Twitter о смерти своей девятилетней дочери Ксаны. Девочка пять месяцев сражалась со страшной болезнью – раком костей, пишет Life.
Энрике тренировал сборную Испании с прошлого года, но в июне попросил об отставке в связи с семейными обстоятельствами. Сборная при нем успела отыграть семь матчей, пять из которых завершились победой. До этого Энрике возглавлял "Барселону", тогда в сезоне 2014/2015 клуб выиграл Кубок и чемпионат Испании, а также Лигу чемпионов.
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