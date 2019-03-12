Значение сна со вторника 12.03 на среду 13.03

Вечером Луна войдет в знак Близнецов, а это значит, что нас захватят сны о братьях-сестрах, друзьях-приятелях и разговорах обо всем на свете. Мы коммуникабельны и общительны. Встречаемся, тусуемся, звоним, едем с друзьями в кино или на дачу. Или подсознание опять возвращает вас в прошлое и усаживает за парту в школе, или отправляет вам в сновидения бывших коллег или начальников, с которыми вы плохо расстались или просто конфликтовали. Это знак, что вам опять скоро придется ворошить прошлое.

Кому-то возможно придется возвращаться к пройденному материалу, который вы когда завалили или сдавали по шпаргалкам. Или персоны из прошлого опять вернутся в вашу жизнь, чтобы завершить когда-то недоделанные вместе дела. Так что смотрите сновидения внимательно.

Сами сюжеты снов подскажут как относиться к информации. Правдива она или нет, стоит ли на нее обращать внимание или все пустое?

Некоторым в сновидениях кто-то погрозит пальцем и скажет, что вы неверно передали информацию, исказили, посплетничали. Закройте рот: хватит клеветать и злословить. Во сне вы получите предупреждение, что в реальной жизни нужно взвешивать свои слова и поступки. Сны в эту ночь кармические. Будьте к ним крайне внимательны.