Как понять предзнаменования снов

Сновидения по сей день остаются не до конца изученными наукой и окруженными множеством тайн и загадок. Вопрос, существуют ли вещие сны, не утрачивает свою актуальность. В то время как мнения психологов и других ученых на этот счет расходятся, парапсихологи и экстрасенсы в один голос говорят о том, что сновидения содержат определенные предсказания. Так существуют ли на самом деле вещие сны? Можно ли сделать так, чтобы позитивные сбывались, а негативные – нет?

На эти вопросы Dni.Ru ответила экстрасенс Галина Янко.

Сны на самом деле имеют свойство сбываться по нескольким причинам. Во-первых, все без исключения люди изначально обладают даром предвидения, просто развивается эта способность далеко не у всех. Однако именно во время сна мы порой можем уловить нужные информационные потоки и получаем представление об одном из вариантов развития событий. Тем не менее реальность остается в наших руках – об этом нужно помнить всегда. Сны и другие предсказания стоит рассматривать не как картину будущего, а как то, к чему вы движетесь сейчас, но при необходимости можете избежать, внеся коррективы в свою жизнь.

Сновидения, которые являются лишь всплеском подсознательного, а не предзнаменованием, тоже могут быть вещими, но уже по другой причине. Порой мы бываем излишне мнительны и суеверны и можем неосознанно притягивать те или иные события, даже если они нежелательны для нас. В случае с вещими снами этот механизм работает довольно часто. Допустим, нам приснилось что-то плохое, но вполне реалистичное. Мы начинаем накручивать себя, бояться и верить, что это произойдет, много думать и говорить об этом. Мысли могут быть и не материальны в прямом смысле, но часто влекут действия, которые их "материализуют", хоть мы и не всегда способны проследить за этим.

На любое событие можно взглянуть с разных точек зрения. Если приснилось что-то плохое, значит, этот сон – отражение тех страхов и тревог, которые уже у нас есть. Сны помогают выявить моменты, которые тревожат, чтобы мы могли поработать над ними и избавиться от этого негатива. В некоторых случаях, если в итоге дурной сон сбывается, в каком-то смысле это даже к лучшему, ведь то, чего мы боялись, случается – и остается позади.

Что касается позитивных снов, в которых вы чувствуете себя счастливым и происходит то, чего вы очень желали, они в первую очередь являются надежным подтверждением тому, что вы этого на самом деле хотите. С этой информацией тоже необходимо работать, нужно разобраться в своем сновидении, а чтобы оно сбылось – преобразовать его в цель. В этом нам поможем набор простых критериев, которым должна соответствовать любая цель в жизни человека: быть конкретной, достижимой и измеримой. Отвечают ли события из вашего сна этим требованиям?

"Если вы замечаете, что случай из сна воплощается в реальной жизни, важно не растеряться и попытаться предугадать дальнейшие события – это поможет вам занять выигрышную позицию в создавшейся ситуации. В моей практике было множество самых невероятных историй. Не удивляйтесь, если увидите во сне незнакомого человека, а позже встретите его в реальной жизни. Вспомнив сон, вы уже будете знать, чего ожидать от этой встречи", – дала совет Галина Янко.