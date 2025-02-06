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Четверг 6 февраля

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Песков заявил, что Москва стала одним из лучших городов мира

Песков заявил, что Москва стала одним из лучших городов мира
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Как отметил Дмитрий Песков, это стало возможно благодаря усилиям мэрии и столицы и самих москвичей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет давать оценку проекту реконструкции Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. По его словам, это задача москвичей и жителей столицы.

"Оценивают граждане и жители города по тем предложениям, которые формируют специалисты из мэрии Москвы", – подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь отметил позитивные изменения в облике Москвы, произошедшие благодаря совместным усилиям городских властей и населения.

"Москва превратилась в один из, если не в самый лучший город мира – по комфорту, по красоте, по всему", – считает он.

Напомним, ранее Сергей Собянин представил концепцию реконструкции цирка. Проект включает главное здание шатровой формы и дополнительный корпус, соединенные переходом. Общая площадь составит более 80 тысяч квадратных метров, а вместимость зала возрастет до 5 тысяч мест с текущих 3 тысяч.

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6 февраля 2025, 16:10
Фото: Кузьмиченок Василий / Агентство "Москва"
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