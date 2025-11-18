Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве

Системы противовоздушной обороны вновь успешно отразили атаку на столицу.



Согласно поступившей информации, беспилотник был сбит силами ПВО Министерства обороны при попытке атаковать город. Как и в предыдущем случае, угроза была нейтрализована на подлете, что позволило избежать последствий непосредственно на территории столицы.

На месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. Их задача — обеспечить безопасность периметра, собрать фрагменты сбитого аппарата для последующего анализа и оценить обстановку на земле.

Напомним, это уже второй подобный инцидент, о котором сообщается. Ранее, как мы писали со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина, силами ПВО был уничтожен другой БПЛА, также летевший на столицу. Тогда глава города подтвердил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.