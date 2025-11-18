Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве

Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Топ новостей недели

"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60 Обнаружено мощное средство от бессонницы: оно удивляет даже ученыхОбнаружено мощное средство от бессонницы: оно удивляет даже ученых 11 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом11 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие

Лента новостей

Вторник 18 ноября

18:59Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве 18:47Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин 17:25Уберите это из холодильника: 5 "обычных" продуктов, которые оказались токсичнее, чем вы думали 16:16"Я не могу постоянно пить!": Волочкова раскрыла, как на самом деле устроен "звездный рехаб" 15:41Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь 15:13Губернатор Подмосковья навестил бойцов спецоперации в санатории 14:4085-летний мужчина превратил плановый визит к врачу в международное приключение 13:08Принц Уильям откровенно рассказал о строгих запретах для своих детей 11:35Авторитет Филя Болгарский: ввязавшийся в криминальную историю Киркоров всполошил публику 10:04Кто несет ответственность за чистоту в подъезде многоквартирного дома – ответил эксперт по ЖКХ 08:39С солисткой группы "Фабрика" Сашей Савельевой случилось ужасное после родов: Рыдала целый час 06:41Мошенники стали писать россиянам в мессенджерах от имени представителей УК и ТСЖ 03:37Эндокринолог развеяла миф о вреде питья во время еды 00:26Синоптики пообещали москвичам необычный ноябрь 21:30Ножницы вместо ножа и йогурт для курицы: 7 гениальных хитростей, которые вдвое ускорят ваш ужин 20:39Хотите мира в семье? Психологи назвали самый простой и приятный способ укрепить отношения за 10 минут 19:34Что будет с нашим телом, если есть хлеб каждый день? 18:26"Они просто предали": Татьяна Буланова со скандалом выгнала танцоров, ставших звездами Сети 17:41Перестаньте пить воду так: 4 привычки, которые бьют по почкам и метаболизму 16:32"Я не знаю, но делаю умный вид": Мясников раскрыл шокирующий секрет, как он ставит диагнозы в эфире 15:33После развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера 14:16Вика Газинская рассказала о новой коллекции и роли вдохновения – откровения актуального дизайнера 13:53Собянин открыл два лечебных корпуса Морозовской больницы после реконструкции 13:49Билеты на какие экспериментальные спектакли можно найти в "Мосбилете" 13:14"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе": на киностудии "Мосфильм" пройдет ежегодная "Киноелка" 12:34Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания 11:37Отрыв Волочковой и тяжелая ночь Джигурды – стартовало скандальное шоу "Звезды под капельницей" 10:14Частный детектив раскрыл настоящий процент измен со стороны неверных супругов 08:53Дибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео 06:29Своевременный визит к зубному врачу помогает выявить опасные заболевания 03:16Метеоролог поделился с москвичами прогнозом по количеству снега в декабре 00:35Эксперт назвал признаки безопасной искусственной елки 16:53Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" 14:42Высоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке 12:26Архитектор Сергей Мешалкин рассказал о восстановлении алтаря в Благовещенской надвратной церкви 10:09Невролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости 06:14Терапевт дал несколько советов на случай хронической усталости 03:21Врач дала россиянам советы по увлажнению воздуха в квартире 00:25Диетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой 16:15Обнародован точный порядок действий при взломе электронной почты – стоит изучить каждому 14:27Какой шум дома не подпадает под закон о тишине – объяснил юрист 12:04Как готовят борщ в разных регионах России – эксперты составили увлекательную "борщевую карту" 10:13Лещенко заявил, что чувствует себя Волочковой – названа причина странных слов певца 06:45Послал саму Канделаки, а теперь готов работать даром: Шаляпин горько пожалел о своей ошибке 03:09Маска сброшена: Кудрявцева в ужасе от истинного лица Гузеевой 00:50Не открывайте дверь: 4 вещи, которые нельзя выносить из дома 15 ноября 18:56В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие 18:12Юлия Высоцкая впервые откровенно рассказала о состоянии дочери страшной после аварии 16:48Раскрыта причина тотального краха карьеры внука Пугачевой в США 15:51Кадышева отказалась выступать в Новый год за баснословные деньги – названа сумма
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве

Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве
55

Системы противовоздушной обороны вновь успешно отразили атаку на столицу.

Согласно поступившей информации, беспилотник был сбит силами ПВО Министерства обороны при попытке атаковать город. Как и в предыдущем случае, угроза была нейтрализована на подлете, что позволило избежать последствий непосредственно на территории столицы.

На месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. Их задача — обеспечить безопасность периметра, собрать фрагменты сбитого аппарата для последующего анализа и оценить обстановку на земле.

Напомним, это уже второй подобный инцидент, о котором сообщается. Ранее, как мы писали со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина, силами ПВО был уничтожен другой БПЛА, также летевший на столицу. Тогда глава города подтвердил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Шоу-бизнес в Telegram

18 ноября 2025, 18:59
Сергей Собянин. Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере MAX✓ Надежный источник

Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин

Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин
Спецслужбы оперативно прибыли на место падения обломков. Согласно информации, предоставленной главой города, беспилотник был уничтожен силами ПВО Министерства обороны в тот момент, когда он направлялся в сторону Москвы.

Губернатор Подмосковья навестил бойцов спецоперации в санатории

Губернатор Подмосковья навестил бойцов спецоперации в санатории
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил санаторий "Солнечногорский", где проходят реабилитацию военнослужащие, получившие ранения в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. "Я сегодня приехал навестить наших героев, узнать, как проходит реабилитация и, конечно же, сказать спасибо врачам", – сказал Воробьев во время визита.

Собянин открыл два лечебных корпуса Морозовской больницы после реконструкции

Собянин открыл два лечебных корпуса Морозовской больницы после реконструкции
В Москве состоялось важное событие в сфере здравоохранения: в Морозовской детской городской клинической больнице открылся инновационный центр ранней помощи для детей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, подчеркивая значимость данного проекта для медицинской инфраструктуры столицы.

Билеты на какие экспериментальные спектакли можно найти в "Мосбилете"

Билеты на какие экспериментальные спектакли можно найти в "Мосбилете"
Современный театр в Москве активно экспериментирует, предлагая зрителям свежие взгляды на классические произведения. Режиссеры не боятся нарушать традиции, создавая уникальные интерпретации известных пьес. В этом материале мы расскажем о самых интересных спектаклях, которые можно посетить с помощью сервиса "Мосбилет". "На дне" в театре "Модерн" Даты: 19 ноября, 2 и 17 декабря Адрес: Спартаковская площадь, дом 9/1 Возрастное ограничение: 16+ Режиссер Юрий Грымов предлагает зрителям новую интерпретацию пьесы Максима Горького «На дне».

Экс-депутата Магомеда Гаджиева обвиняют в организации заказного убийства

Экс-депутата Магомеда Гаджиева обвиняют в организации заказного убийства
Служба безопасности Украины (СБУ) сделала громкое заявление о предотвращении покушения на жизнь известного украинского активиста и ветерана войны Тодора Пановского. Это событие привлекло внимание общественности не только из-за его серьезности, но и из-за предполагаемой связи с экс-депутатом Госдумы России Магомедом Гаджиевым, который был признан иностранным агентом в России.

Выбор читателей

17/11ПндПосле развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера 17/11ПндПерестаньте пить воду так: 4 привычки, которые бьют по почкам и метаболизму 17/11ПндДибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео 17/11Пнд"Они просто предали": Татьяна Буланова со скандалом выгнала танцоров, ставших звездами Сети 17/11ПндОтрыв Волочковой и тяжелая ночь Джигурды – стартовало скандальное шоу "Звезды под капельницей" 18/11ВтрС солисткой группы "Фабрика" Сашей Савельевой случилось ужасное после родов: Рыдала целый час