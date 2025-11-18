Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин

Спецслужбы оперативно прибыли на место падения обломков.

Согласно информации, предоставленной главой города, беспилотник был уничтожен силами ПВО Министерства обороны в тот момент, когда он направлялся в сторону Москвы. Благодаря слаженной работе военных, аппарат не достиг своей цели на территории столицы.

"Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву", — говорится в сообщении Сергея Собянина.

Это заявление подчеркивает, что защитные системы города и региона находятся в состоянии готовности и эффективно выполняют свои задачи по обеспечению безопасности воздушного пространства.

После уничтожения беспилотника его обломки упали на землю. Мэр Москвы уточнил, что на месте падения уже работают специалисты экстренных служб. Их главные задачи на данный момент:

Оцепить территорию, чтобы обеспечить безопасность граждан. Собрать все фрагменты сбитого аппарата для дальнейшего изучения. Проверить местность на предмет возможных повреждений и скрытых угроз.

Присутствие экспертов гарантирует, что ситуация на земле находится под полным контролем.

Оперативное информирование со стороны мэра Москвы позволяет жителям города получать достоверные сведения из первых рук, избегая слухов и домыслов. Власти продолжают следить за обстановкой, а работа систем ПВО и экстренных служб в очередной раз демонстрирует готовность к отражению потенциальных угроз.

На данный момент информация о пострадавших или серьезных разрушениях не поступала. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.