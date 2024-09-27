Глава Росатома Лихачев рассказал о перспективах атомной энергетики IV поколения

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о значительных перспективах атомной энергетики IV поколения, которая обещает стать безаварийной и экологически безопасной. Основной акцент сделан на переход к замкнутому ядерному топливному циклу (ЗЯТЦ), который не только минимизирует радиационный обмен с окружающей средой, но и устраняет необходимость в захоронении отработанного ядерного топлива.



По словам Лихачева, создание атомной энергетики нового поколения является решением для множества актуальных проблем — экологических, экономических и технологических. В рамках ЗЯТЦ все отработанное топливо будет повторно вовлечено в цикл, что обеспечит практически нулевую вероятность аварийных ситуаций. Это означает, что атомные станции смогут работать безопасно и эффективно, сводя к минимуму негативное воздействие на природу.

Россия уже занимает лидирующие позиции в разработке и внедрении новых ядерных технологий, таких как реакторы на быстрых нейтронах и плавучие атомные электростанции. Лихачев отметил, что Росатом активно работает над увеличением доли атомной генерации в энергобалансе страны до 25% к 2045 году. Это предполагает строительство новых АЭС в различных регионах России, включая Центральную Россию, Урал, Сибирь и Дальний Восток.

Согласно планам Росатома, до 2042 года будет введено около 11 новых атомных электростанций, что обеспечит прирост мощности на 28 гигаватт. Эти новые объекты не только увеличат объемы производства электроэнергии, но и создадут новые индустриальные центры в удаленных регионах, таких как Арктика.

Кроме того, переход на экологически чистые технологии поможет значительно сократить выбросы углекислого газа, что соответствует современным требованиям по охране окружающей среды. Таким образом, атомная энергетика IV поколения не только решает текущие проблемы энергетического сектора, но и способствует устойчивому развитию экономики страны.