Путин и Воробьев открыли детский медицинский центр имени Рошаля в Подмосковье

Президент России Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приняли участие в открытии нового детского медицинского центра имени Леонида Рошаля в Красногорске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.



«Сегодня у нас важный день — глава государства приехал на открытие детского клинического центра имени Л.М. Рошаля в Красногорске. Здесь собрана команда лучших специалистов и современное оборудование, что позволит оказывать бесплатную медицинскую помощь детям со всей России», – заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



В церемонии также участвовали заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, детский хирург Леонид Рошаль.

Идея создания центра была поддержана президентом в феврале 2019 года. Его строительство велось в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Врачи рассказали президенту о возможностях новой клиники, подчеркнув, что здесь смогут проводить операции детям с врожденными пороками сердца с момента рождения. Центр также предоставляет комплексное лечение и реабилитацию, обеспечивая всесторонний уход за пациентами в первые месяцы жизни.

Детский клинический центр имени Рошаля — это крупный проект в сфере здравоохранения Московской области. В его составе 16 стационарных отделений на 461 койку, 23 операционные, четыре реанимационных отделения, включая специализированное для новорождённых.

Также на территории центра есть вертолетная площадка для санитарной авиации. Здесь будут работать более 1,6 тыс. специалистов, а ежегодно клиника сможет принимать около 15 тыс. стационарных пациентов и предоставлять консультации и обследования еще 150 тыс. детей.