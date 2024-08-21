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Среда 21 августа

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Москвичам напомнили, что заявки на бумажные бюллетени подаются до 2 сентября

Москвичам напомнили, что заявки на бумажные бюллетени подаются до 2 сентября
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С приближением выборов депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино, которые пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года, москвичам напомнили о важности подачи заявлений для голосования.

Чтобы получить бумажный бюллетень на участке по месту постоянной регистрации, необходимо подать соответствующее заявление до 2 сентября. Это позволит избирателям воспользоваться традиционным способом голосования, который будет доступен только на их избирательном участке.

Для тех, кто не успеет подать заявление или предпочитает более современные методы, существует возможность голосования онлайн. Москвичи смогут проголосовать на сайте elec.mos.ru с 6 по 8 сентября, не выходя из дома. Для этого потребуется полная учетная запись на mos.ru и любое устройство с доступом в интернет. Онлайн-голосование будет доступно в любой точке страны, что делает процесс максимально удобным.

Избирательные участки будут работать три дня подряд с 08:00 до 20:00. На каждом участке можно будет воспользоваться терминалом для электронного голосования, что также не требует предварительной записи. Однако для получения бумажного бюллетеня важно помнить о необходимости подачи заявки заранее. Сделать это можно через сайт mos.ru или лично в территориальной избирательной комиссии, имея при себе паспорт.

Москвичи также могут отозвать свое заявление до 2 сентября, если изменят свои планы. В этом случае они смогут проголосовать любым другим доступным способом — на терминале или онлайн, если им это подходит. Специальная карта на mos.ru поможет найти участок по месту регистрации и построить маршрут до него.

Кроме того, перед основными выборами пройдет тестовое голосование 23 августа, где горожане смогут опробовать все способы голосования. Это отличная возможность для москвичей ознакомиться с процессом и убедиться в его простоте и удобстве.

Выборы станут важным событием для всех совершеннолетних жителей столицы. Участие в них не только дает возможность выразить свое мнение, но и стать частью акции #ВыбираемВместе2024 — Москва, где участники смогут претендовать на призовые баллы. Узнать больше о выборах и способах голосования можно на специальной странице проекта mos.ru.

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21 августа 2024, 13:07
Фото: О. Сосницкий / Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

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