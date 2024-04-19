Ливни с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве до конца дня

Кристина Асмус озвучила свой диагноз Тесты Вдова Юдашкина привела внуков в храм Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Пятница 19 апреля

14:10Правда или вымысел? Этот тест на знание советского кино пройдут только жившие в СССР 13:05Ливни с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве до конца дня 12:41В Серебряном бору проведут локальные работы по подготовке к летнему сезону 12:08Сделавший заявление об отцовстве Билан показал любимую женщину 10:32Бузова не может простить старые обиды Тарасову после провального брака 09:01Актер Головин из сериала "Кадетство" заявил о пополнении в семье 06:12Показавшую себя без макияжа Меган Фокс перестали узнавать поклонники 03:29Правда ли, что острая и жирная пища могут привести к язве желудка? 00:34Леонардо ДиКаприо может сыграть Фрэнка Синатру в новом байопике Скорсезе 22:19Крепко прижавший к себе молодуху Михалков провозгласил о новой жизни 20:13Ни свадьбы, ни женщины: Сафронов на связи с достигшим 300 кг сыном 18:00Молочная железа выросла в 4 раза: Костенко "в безвыходном положении" 16:47Барановская обобрала Аршавина до нитки: Кто виноват? 16:10В Москве ожидается гроза и сильный дождь вечером 18 апреля 14:04Вы пересмотрели все советское кино, если сможете ответить на эти сложные вопросы — тест 13:21Анфиса Чехова осталась без денег и помощи во время стихийного бедствия 11:24Сумма заоблачная: стало известно, сколько денег Киркоров тратит на охрану 10:11Состояние Игоря Николаева после операции на сердце изменилось 09:06Дочь Анастасии Волочковой сменила имя и отказалась от связи с балериной 08:00Тревожные расстройства – опасная угроза для здоровья 06:39Меган Маркл прекратила вражду с онкобольной Кейт Миддлтон: общественность отказывается верить 03:02Аглае Тарасовой исполнилось 30 лет: вспоминаем яркие роли молодой актрисы в ее юбилей 00:17Эмили Ратаковски показала подросшего сына и высказалась о неудачном браке 22:22"Не вздумайте мне хамить!": жена 78-летнего Петросяна пригрозила народу 22:02Собянин поблагодарил Бочкарева за плодотворную работу в Правительстве Москвы 20:56Столичные коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство из-за непогоды 19:25Собянин внес изменения в состав правительства Москвы 18:53"Муж не дает расслабиться": снявшая лишнее Канделаки выставила фото 16:38Сердечный приступ: знаменитого актера и режиссера проводили в последний путь 13:41Только 1 человек из 10 помнит классику советского кино: сможете ли вы пройти сложный тест? 13:08Муцениеце однозначно отреагировала на слухи об интрижке с женатым Кологривым 11:17Налаживающая личную жизнь Бузова заговорила о непристойных предложениях на сайтах знакомств 10:07Харламов неожиданно воссоединился с Ковальчук после разрыва отношений 09:55Новый выпуск ЧЧД: что посоветуют блогеры? 09:03Продюсер Дворцов объяснил причину массового бойкота Пугачевой в ее юбилей 06:28Бывшая помощница Меган Маркл рассказала об издевательствах герцогини над персоналом 03:09Руни Мара отмечает 39-летие: вспоминаем яркие моменты из жизни актрисы 00:53"Молодой человек мой... любимый!": Пегова рассекретила личную жизнь 00:14Гордость и гордыня: как распознать их влияние на нашу жизнь? 22:33Не муж: Екатерина Стриженова показала "первую любовь" на фото 18:50Постарела на 10 лет: невестка певицы Валерии кардинально изменилась 16:33"Не могу и не буду плакать": жена Газманова склонилась у иконы 14:07Необычный тест: угадайте советский фильм по шуточному описанию 13:06Уход 31-летнего Давы после успеха на ТНТ стал неожиданностью 11:53Освободившийся после хулиганской выходки Кологривый откровенно рассказал об интрижке с Муцениеце 10:06Уехавшая из России с женатым мужчиной Асмус вышла на связь 09:01Марина Хлебникова во время морского круиза исполнила заветную мечту поклонника 06:47Ирина Шейк вызвала бурные обсуждения кадром с младенцем 03:39Мэттью Макконахи рассказал, как стать звездой в Голливуде 00:25Anchovy’s Club: в пивном ресторане отменили мясо
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Ливни с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве до конца дня

Ливни с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве до конца дня
273

Городские службы находятся в состоянии повышенной готовности перед предстоящими непогодными условиями.

Прогноз погоды на пятницу, 19 апреля, предвещает ливни с грозой в столице, сопровождаемые сильным ветром, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду. Для обеспечения безопасности горожан и сохранения инфраструктуры в рабочем состоянии, на улицах столицы дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов также находятся на круглосуточном дежурстве.

Особое внимание уделяется защите сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта, торговли и строящихся зданий от порывов ветра. Системы жизнеобеспечения находятся под постоянным контролем, а электросетевые организации подготовили источники аварийного питания.

Жителей города просят быть предельно осторожными на улице во время непогоды: избегать укрытия под деревьями и не парковать автомобили вблизи них. Важно соблюдать все предостережения и рекомендации городских служб для обеспечения безопасности всех жителей в условиях плохой погоды.

ДНИ в Telegram

19 апреля 2024, 13:05
Фото: Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

В Серебряном бору проведут локальные работы по подготовке к летнему сезону

В Серебряном бору проведут локальные работы по подготовке к летнему сезону
В Серебряном бору начнут локальные работы по подготовке к летнему сезону. Целью является обновление инфраструктуры и создания комфортных зон отдыха у воды. Руководитель Департамента культуры города Москвы, Алексей Фурсин, подчеркнул, что Серебряный бор является популярным местом для отдыха москвичей, где можно насладиться природой вдали от городской суеты.

В Москве ожидается гроза и сильный дождь вечером 18 апреля

В Москве ожидается гроза и сильный дождь вечером 18 апреля
В последние часы четверга ожидается значительное ухудшение погодных условий в столице. Синоптики предупреждают, что 18 апреля после 18 часов начнется дождь, который может быть интенсивным в некоторых районах Москвы.

Тревожные расстройства – опасная угроза для здоровья

Тревожные расстройства – опасная угроза для здоровья
Страх и тревога – далеко не самые приятные чувства. Но что мы о них знаем? Как они влияют на наш организм? Для начала разберемся, чем страх отличается от тревоги.

Собянин поблагодарил Бочкарева за плодотворную работу в Правительстве Москвы

Собянин поблагодарил Бочкарева за плодотворную работу в Правительстве Москвы
В связи со сменой работы Андрей Бочкарев официально освобожден от должности заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства. Сергей Собянин выразил благодарность и признание своему коллеге Андрею Бочкареву за его значительный вклад в развитие столицы.

Столичные коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство из-за непогоды

Столичные коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство из-за непогоды
Москвичей призывают проявлять осторожность на улицах, не прятаться от дождя под деревьями и не оставлять автомобили вблизи них. В предстоящие дни, 18 и 19 апреля, в столице вероятно ухудшение погодных условий.

Выбор читателей

18/04ЧтвНи свадьбы, ни женщины: Сафронов на связи с достигшим 300 кг сыном 18/04ЧтвДочь Анастасии Волочковой сменила имя и отказалась от связи с балериной 17/04СрдСердечный приступ: знаменитого актера и режиссера проводили в последний путь 18/04ЧтвВы пересмотрели все советское кино, если сможете ответить на эти сложные вопросы — тест 18/04ЧтвСостояние Игоря Николаева после операции на сердце изменилось 18/04ЧтвМеган Маркл прекратила вражду с онкобольной Кейт Миддлтон: общественность отказывается верить