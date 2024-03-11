Ключ расшифровки электронного голосования в Москве разделят 14 марта

Процедура гарантирует безопасность и анонимность ДЭГ.

В Москве состоялось итоговое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице. Помимо прочего, участники определили дату разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил, что разделение ключа пройдет в четверг, 14 марта.

"Разделение ключа гарантирует, что никто не сможет узнать результаты онлайн-голосования до момента соединения всех ключей, то есть фактически гарантирует безопасность и анонимность данного вида голосования", – рассказал Костырко.

Ключ разделят на пять частей. Каждая из них записывается на внешний носитель, который затем помещают в сейф-пакет и передается хранителям.

В Москве 2 марта состоялось тестовое голосование перед выборами президента. Участие приняли 716 тысяч человек. Система успешно справилась с высокими нагрузками, приближенными к реальности.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.